إصابة شخص جراء عملية طعن في باريس.. واعتقال المهاجم

أصيب شخص، مساء اليوم السبت، في عملية طعن بالعاصمة الفرنسية باريس، واعتقلت الشرطة المهاجم.
وقالت وسائل إعلام فرنسية إن شخصا تعرض لعملية طعن في محيط فندق "دي فيل" بالعاصمة باريس.
وأضافت أن سائحا إسبانيا تعرض لعملية طعن في الحلق، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، واعتقلت الشرطة المنفذ.
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