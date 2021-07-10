أسعار اليورو والدولار في الجزائر اليوم السبت 10 يوليو 2021

تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري، اليوم السبت 10 يوليو 2021، في "البنك المركزي" والسوق السوداء.

وارتفع سعر اليورو في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) مسجلا 213.72 دينار للشراء، و 216.10 دينار للبيع، بينما هبط لدى المركزي إلى 159.27 دينار للشراء، و159.34 دينار للبيع.

أسعار الدولار والجنيه الإسترليني

واستقر سعر الدولار لدى بنك الجزائر عند 134.98 دينار للشراء، و 134.99 دينار للبيع، وظل ثابتا لدى السوق الموازية (السوداء) عند 180 دينارا للشراء، و182 دينارا للبيع.

واستقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي عند 185.77 دينار للشراء، و 185.84 دينار للبيع، بينما صعد لدى السوق الموازية (السوداء) إلى 249.85 دينار للشراء، و 252.63 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر سعر الريال السعودي لدى الجزائر المركزي مسجلا 35.98 دينار للشراء، و 35.99 دينار للبيع، كما ظل ثابتا في السوق الموازية عند 47.99 دينار للشراء، و 48.52 دينار للبيع.

وظل سعر الدرهم الإماراتي في البنوك، ثابتا عند 36.74 دينار للشراء، و 36.76 دينار للبيع، كما استقر لدى السوق الموازية (السوداء) عند 49 دينار للشراء، و 49.55 دينار للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي، لدى الجزائر المركزي، نفس أسعار الأمس، وبلغ نحو 447.69 دينار للشراء، و 448.78 دينار للبيع، بينما صعد في السوق الموازية إلى 597.97 دينار للشراء، و604.62 دينار للبيع.

وتعاني الجزائر من ضغوطات اقتصادية ومالية ناجمة عن هبوط أسعار النفط الخام، إلى جانب التبعات الناجمة عن تفشي جائحة كورونا في البلاد.

وسجلت موازنة الجزائر العامة لسنة 2021 عجزا تاريخيا بلغ نحو 22 مليار دولار، ساهمت فيه أزمة كورونا وتراجع أسعار النفط في السوق الدولية، التي تمثل مورد البلاد الرئيس من النقد الأجنبي.