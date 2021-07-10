أعلنت لجنة التحقيقات الروسية عن إلقاء القبض على عنصر لتنظيم "داعش" كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي في موسكو.
وصرحت المتحدثة باسم الإدارة العامة للجنة التحقيقات في مقاطعة موسكو، أولغا فرادي، أن الموقوف البالغ من العمر 21 عاما من مواطني إحدى الدول المجاورة، مشيرة إلى أنه أثناء تواجده في مقاطعة موسكو انضم من تلقاء نفسه إلى تنظيم "داعش".
وأشارت المتحدثة إلى أن المتهم في يونيو/تموز الماضي وضع خطة لارتكاب عمل إرهابي في المقاطعة، وحصل على المعدات والأدوات والأجهزة المطلوبة لتصنيع مواد متفجرة.
وأضافت أن المخطط تم إحباطه بفضل التنسيق والتعاون بين لجنة التحقيقات ووزارة الداخلية وهيئة الأمن الفدرالية والحرس الوطني الروسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تحبط مخططا "إرهابيا" لداعش في موسكو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.