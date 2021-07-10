روسيا تحبط مخططا "إرهابيا" لداعش في موسكو

أعلنت لجنة التحقيقات الروسية عن إلقاء القبض على عنصر لتنظيم "داعش" كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي في موسكو.

وصرحت المتحدثة باسم الإدارة العامة للجنة التحقيقات في مقاطعة موسكو، أولغا فرادي، أن الموقوف البالغ من العمر 21 عاما من مواطني إحدى الدول المجاورة، مشيرة إلى أنه أثناء تواجده في مقاطعة موسكو انضم من تلقاء نفسه إلى تنظيم "داعش".



وأشارت المتحدثة إلى أن المتهم في يونيو/تموز الماضي وضع خطة لارتكاب عمل إرهابي في المقاطعة، وحصل على المعدات والأدوات والأجهزة المطلوبة لتصنيع مواد متفجرة.

وأضافت أن المخطط تم إحباطه بفضل التنسيق والتعاون بين لجنة التحقيقات ووزارة الداخلية وهيئة الأمن الفدرالية والحرس الوطني الروسي.