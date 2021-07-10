شاركت في حملة أوباما الرئاسية.. بايدن يعين باور سفيرة لفرنسا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، دينيس كامبل باور الدبلوماسية صاحبة الخبرة والمدافعة عن مشاركة المرأة في السياسة، سفيرة للولايات المتحدة في فرنسا.

عملت كامبل باور (57 عاما) سفيرة لبلادها في بروكسل بين عامي 2013 و2017؛ وكانت سابقا عضوا في قيادة الحزب الديمقراطي (2008-2012) وشاركت في حملتي باراك أوباما الرئاسيتين، وفقا لسير ذاتية نشرتها الرئاسة ووزارة الخارجية.



وهي ستحل مكان الجمهورية جيمي ماكورت، سيدة الأعمال والمحامية التي عينها دونالد ترامب بالمنصب عام 2017، ولا يزال يتعين أن يوافق مجلس الشيوخ على تثبيتها.

وباور حائزة شهادة في العلوم السياسية من "أوكسيدنتال كوليدج" في لوس أنجلس، وكانت صحفية تلفزيونية قبل أن تصبح متحدثة باسم الصليب الأحمر الأميركي في سان فرانسيسكو (1993-1994).





في بروكسل، كانت على رأس إحدى أكبر السفارات الأمريكية في أوروبا، وتميزت بـ"الأخلاق ومهارات إدارة الأزمات"، وفقا لبيان البيت الأبيض.

كما "ركزت على بناء شراكات حول الأمن عبر الأطلسي وتطوير التجارة الدولية".

وإثر عودتها إلى الولايات المتحدة بعد فوز الجمهوري دونالد ترامب، عاودت الانخراط في السياسة عام 2019 من خلال المشاركة في حملة بايدن الرئاسية، وهي تتحدث الفرنسية بطلاقة، وستكون أيضا سفيرة لبلادها في موناكو.