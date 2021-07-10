أوكرانيا تتهم روسيا بقرصنة مواقع قواتها البحرية

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، فجر السبت، إن متسللين على صلة بالسلطات الروسية هاجموا الموقع الإلكتروني للقوات البحرية الأوكرانية.
وأكدت الوزارة أن عملية الاختراق نتج عنها نشر تقارير مزيفة عن المناورات العسكرية الدولية (سي بريز 2021).
وبدأت كييف في أواخر يونيو/حزيران التدريبات العسكرية التي تتم بمشاركة أكثر من 30 دولة في البحر الأسود على الرغم من مطالبات روسية بإلغائها.
وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان "الآن تم القضاء على تلك التهديدات.. سيعود الموقع الإلكتروني للبحرية للعمل بعد فترة وجيزة. الأقسام المعنية تعمل لتحديث الموارد على الإنترنت بمستويات الحماية الملائمة".
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