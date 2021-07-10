دوي انفجار غربي العاصمة الإيرانية طهران

دوى انفجار في الساعات الأولى من صباح السبت، في شمال طهران، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء، في تصريحات نقلتها وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء، إن "فرقا لمكافحة الحرائق والإنقاذ جرى إرسالها للمنطقة في شمال العاصمة الإيرانية".

من جانبه أعلن التلفزيون الرسمي، أن سماع دوي شمالي العاصمة طهران نتيجة لانفجار "جسم مجهول" بإحدى الحدائق ولم يخلف إصابات.

وكانت 3 انفجارات ضربت مجمع بركات الإيراني للأدوية في مدينة كرج غرب العاصمة طهران، بحسب تقارير إعلامية محلية، الخميس.

وكشف موقع "آوا تودي" الإيراني المعارض أنه "حصل على معلومات تفيد بوقوع 3 انفجارات متتالية على الأقل في المجمع".

وأضاف: "أحد الانفجارات كان كبيراً للغاية ثم تلته عدة انفجارات شديدة، وإن كل هذا حدث عقب زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى مجمع بركات لإنتاج الأدوية".

وصباح الأربعاء، وقع انفجار مجهول المصدر في فروع مجمع بركات التابعة لمؤسسة مؤسس النظام روح الله الخميني، وظل المسؤولون الحكوميون في حال تأهب قصوى لساعات بعد الحادث، بحسب تقرير الموقع.

ويأتي هذا الانفجار، ضمن سلسلة تفجيرات غامضة تشهدها إيران منذ قرابة عام، استهدفت مواقع ومنشآت نووية ومحطات كهرباء إلى جانب معسكرات تدريب للحرس الثوري الإيراني.