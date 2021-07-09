خسائر فادحة للحوثي خلال معارك مع الجيش اليمني بمأرب

أعلن الجيش اليمني، مساء اليوم الجمعة، تكبيد مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر فادحة في الجبهة الشمالية الغربية بمأرب.

وقال المركز الإعلامي للقوات اليمنية في تغريدة عبر حسابه الرسمي "بتويتر"، إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية تخوض معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في الجبهة الشمالية الغربية بمارب، وتكبّدها خسائر في الأرواح والعتاد.



وأفادت مصادر ميدانية، في وقت سابق اليوم الجمعة، باشتعال معارك عنيفة بين الجيش اليمني المسنود برجال القبائل والمقاومة الشعبية، والمتمردين الحوثيين شمالي غرب محافظة مارب.

وذكرت المصادر، بأن المعارك على أشدها بين الجيش ومليشيا الحوثي الانقلابية في وادي الجفرة غربي مديرية رغوان، شمالي غرب المحافظة.

وأشارت المصادر إلى أن المعارك لا تزال مستمرة، ويسطر الأبطال فيها ملاحم بطولية خالدة.

وعلى جبهة البيضاء، أعلن الجيش اليمني تحرير مواقع ومرتفعات استراتيجية جديدة شرق مديرية البيضاء.

وأصدر الجيش بيانا جاء فيه : "بعد إحباط هجمات المليشيا، قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية تحرر مواقع ومرتفعات استراتيجية جديدة شرق مديرية البيضاء، وسط فرار جماعي لعناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران".

وأضاف البيان، أن طيران تحالف دعم الشرعية يدك تجمعات ومواقع متفرقة لمليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية في أطراف مديرية البيضاء ويكبّدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.