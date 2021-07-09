مسؤولة بارزة بالبنتاجون: ندعم الحلفاء في منطقة الخليج

قالت مسؤولة أمريكية إن البنتاجون يركز على دعم الحلفاء في منطقة الخليج، ويحرص على امتلاكهم كل القدرات العسكرية للدفاع عن أراضيهم.

وأوضحت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، دانا سترول، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، الجمعة "مازلنا نرصد ميليشيات مدعومة من إيران في اليمن تقوم بالاعتداء على شركائنا في السعودية وهذه كلها نشاطات إيرانية مستمرة في زعزعة الاستقرار".



وتابعت سترول أن الدعم الإيراني للحوثيين في اليمن واضح، مضيفة أن "طهران تريد خلق الفوضى في اليمن وتهديد حلفائنا".

ومضت قائلة إن الاعتداءات التي تعرضت لها القوات الأمريكية في العراق مدبرة من إيران ومن الميليشيات المدعومة منها.

وأوضحت المسؤولة الأمريكية، "التحدي الأكبر لنا في المنطقة هو إيران ودعمها للإرهاب".

وعن الحرب ضد الإرهاب، قالت سترول "لم يتم الحاق الهزيمة بتنظيم داعش بشكل كامل، ولذلك، فهو ما زال يهدد بإرهابه مجتمعات ويمنعها من التعافي".

وتابعت أنه "لا حلّ عسكري للتهديدات التي نراها في العراق"، مضيفة "ما نريده هو رؤية حكومة عراقية مستقرة وذات سيادة".

وصرحت مساعدة وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط بأن واشنطن تقوم بتفعيل تحالفاتها في الشرق الأوسط وتعتبر أن الشراكة العسكرية مع عدد من الدول حجر الأساس.

وفيما يتعلق بالشأن اللبناني، قالت سترول إن مليشييات حزب الله لا تسيطر على لبنان، لكن لديها تأثير كبير، مضيفة أن قادة لبنان غير قادرين على الاتفاق على الإصلاحات السياسية والاقتصادية.

وتابعت أن الجيش اللبناني سيتمكن من خلال تمويله وتسلحه وتدريبه من حماية كامل الأراضي اللبنانية.

وعن سوريا، ذكرت سترول أنه لا حل عسكريا في سوريا لأن الحل سيكون سياسيا، موضحة "نعمل مع أصدقائنا في المنطقة وفي أوروبا لإطلاق مسار سياسي يساعد في حل الأزمة الإنسانية".