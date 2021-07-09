إغلاق "بوندي" أشهر شواطئ أستراليا.. خطر "الخطوط المظلمة"

تم إغلاق شاطئ "بوندي" المشهور عالميا في مدينة سيدني الأسترالية، بشكل مؤقت، الجمعة، بسبب وجود العديد من أسماك القرش في المياه.
ورصدت طائرات مروحية، في المنطقة أسماك القرش في البحر، بالقرب جدا من راكبي الأمواج والسباحين.
وكانت أسماك القرش تطارد على ما يبدو مجموعة كبيرة من الأسماك، وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وشاطئ "بوندي" هو واحد من الشواطئ الأكثر شهرة في أستراليا، وكان يجذب السياح من جميع أنحاء العالم قبل جائحة فيروس كورونا.
وفي صور نشرتها هيئة الإذاعة الأسترالية "آبي.بي.سي"، يمكن رؤية الخطوط العريضة المظلمة لأسماك القرش التي تشير لوجود تهديد تحت سطح البحر مباشرة.
وخرج رجال الإنقاذ، الذين تم تنبيههم على الفور على زلاجات نفاثة لمطاردة أسماك القرش وتحذير الناس في المياه.
ولم يتضح بعد ما نوع أسماك القرش، التي تم رصدها.
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