إصابة العشرات في مواجهات بالضفة الغربية

أصيب عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات اندلعت، الجمعة، بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في شمالي الضفة الغربية.

وتركزت أعنف المواجهات على جبل صبيح في بلدة بيتا، جنوب نابلس، في شمالي الضفة الغربية.



وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان تلقته "دوت الخليج الإخبارية": "تعاملت طواقمنا مع 126 إصابة في مواجهات بيتا اليوم منها 13 بالرصاص الحي، و73 بحالات اختناق نتيجة الغاز المسيل للدموع، و32 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و8 جراء السقوط".

وأضاف: "تم استهداف سيارة إسعاف بقنبلة صوت ورصاص حي، كما أصيب متطوع بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالصدر في بيتا".

ويشهد جبل صبيح مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي منذ نحو الشهرين بعد أن أقام مستوطنون إسرائيليون بؤرة "افيتار" على الجبل.

وأطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمغلف بالمطاط والقنابل المسيلة للدموع باتجاه الفلسطينيين الذين طالبوا بإخلاء البؤرة الاستيطانية بشكل كامل. فيما رشق الفلسطينيون القوات الإٍسرائيلية بالحجارة.

وقرر الجيش الإسرائيلي أن البؤرة أقيمت على أرض فلسطينية خاصةـ ولذلك فقد طلب من المستوطنين إخلاءها.

وبعد تصاعد المواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي، توصل المستوطنون والجيش الإسرائيلي إلى اتفاق يقضي بإخلاء المستوطنين لها، ولكن مع إبقاء المباني الاستيطانية الإسرائيلية فيها مع بقاء الجيش الإسرائيلي هناك.

ورفض الفلسطينيون هذا الاتفاق واعتبروه تحايلا، مطالبين بإخلاء البؤرة الاستيطانية كليا من الأرض الفلسطينية.

كما وقعت مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في منطقة الرأس، غرب مدينة سلفيت في شمالي الضفة الغربية.

وأدى عشرات الفلسطينيين صلاة الجمعة على أرض فلسطينية مهددة بالمصادرة لغرض الاستيطان.