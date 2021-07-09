مجلس الأمن يمدد قرار توصيل المساعدات إلى سوريا

وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الجمعة، على القرار 2585 الخاص بتوصيل المساعدات إلى سوريا.

يمدد مجلس الأمن الدولي بذلك عملية توصيل المساعدات إلى سوريا عبر معبر باب الهوى التركي، حيث ينص القرار على تسليم المساعدات عبر المعبر لـ6 أشهر قابلة للتجديد ستة أشهر أخرى.



وقال المندوب الروسي لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، إن تجديد آلية دخول المساعدات لسوريا كان عبر قرار مشترك روسي أمريكي.

وكانت واشنطن جددت، أمس الخميس، إصرارها على تمديد آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود لمدة 12 شهرا، معتبرة إياها "أمرا ضروريا".

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن "قلقه العميق" في وقت سابق، حيال خطوة الأمم المتحدة إغلاق إحدى نقطتي العبور المخصصة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ومفوض إدارة الأزمات يانيز لينارسيتش إن الترخيص لمعبر واحد قد يعوق إيصال المساعدات الإنسانية.

وأضاف، في بيان مشترك، "ما يثير القلق العميق أن القرار الذي تم تبنيه بعد استخدام متكرر لحق النقض من قبل روسيا والصين يسمح بنقطة عبور واحدة فقط من نقطتي العبور اللتين كانتا متاحتين سابقا للأمم المتحدة".

وانتهى مفعول آلية إدخال المساعدات إلى سوريا منذ 2014 تم إبقاء معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا شمال غربي سوريا لإدخال المساعدات لمدة عام حتى 10 يوليو/ تموز 2021.