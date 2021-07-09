في خطاب مفتوح لزعماء "مجموعة العشرين".. أفريقيا تطلب 30 مليار دولار

تطالب أفريقيا بتخصيص لا يقل عن 30 مليار دولار تدفعها الدول الغنية، بغية مساعدة القارة السمراء على تحمل أعباء المناخ وكورونا.

وفي خطاب مفتوح إلى زعماء مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، حث وزراء المالية في غانا وجمهورية الكونجو الديمقراطية وساحل العاج ونيجيريا أيضا الدول الثرية على زيادة الدعم لحملات التطعيم من كوفيد-19 في الدول الأشد فقرا.

وقال الوزراء الأفارقة الأربعة إنه يجب على الدول الثرية أن تعيد تخصيص ما لا يقل عن 30 مليار دولار من أموال جديدة من صندوق النقد الدولي لاستثمارات في أفريقيا.

إصدار واعد

ويرى الوزراء أن المبلغ سيساعد بلدان القارة في مكافحة تأثيرات جائحة فيروس كورونا وتغير المناخ.



واتخذ صندوق النقد الدولي خطوات لتفعيل مخصصات جديدة بقيمة 650 مليار دولار، هي الأكبر على الإطلاق، من احتياطي العملات لديه، أو ما يُعرف بحقوق السحب الخاصة.

ومن المتوقع اكتمال العملية في أغسطس آب.

وقالت الوزراء في الخطاب الذي نُشر اليوم الجمعة "اجعلوا الإصدار الجديد الواعد من صندوق النقد الدولي لحقوق السحب الخاصة متاحا في أقرب وقت ممكن".

احتياجات ملحة

وتابعوا: "حددوا مسارا واضحا للمضي قدما صوب إعادة التخصيص وإعادة الإقراض بالحد الأقصى".



وأضافوا: "الحاجة الملحة الآن هي تسريع صرف حقوق السحب الخاصة لتحاشي تحول أزمة السيولة الحالية في الأسواق الناشئة إلى أزمة إعسار".

وفاقمت التبعات الاقتصادية للجائحة الضغوط المالية القائمة على عدد من الدول الأفريقية، فيما تسعى زامبيا وتشاد وإثيوبيا لإجراء عملية إصلاح شاملة لأعباء ديونها.