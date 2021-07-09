سعر الدولار في مصر.. الجنيه القوي يواصل مسيرة الصعود

واصل سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري، ارتفاعه للأسبوع الثالث على التوالي، وهي زيادة طفيفة لا تتعدى قرشا واحدا عن الأسبوع الماضي.

وسجل سعر الدولار أمس الخميس على شاشات البنك الأهلي 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

وأعلن البنك المركزي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر مايو للشهر الثاني عشر على التوالي.

وقال المركزي، في بيان سابق، إن احتياطي النقد الأجنبي سجل 40.468 مليار دولار في نهاية مايو الماضي مقارنة 40.343 مليار دولار في نهاية شهر أبريل الماضي بزيادة 125 مليون دولار.

وواصل احتياطي النقد الأجنبي بذلك ارتفاعه للشهر الثاني عشر على التوالي، وذلك بعد أن تعرض لانخفاض كبير في الشهور الثلاثة الأولى لأزمة فيروس كورونا وهي مارس وأبريل ومايو 2020.

واستقبلت مصر نحو 26 مليار دولار من مواطنيها العاملين في الخارج، وهو رقم أعلى من العام الماضي رغم الجائحة.

ويضيف هذا الرقم المزيد من الخطوات الإيجابية للاقتصاد المصري فيما يتعلق بمصادر دخلها الأجنبية، خاصة مع تزايد احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي.

ويؤثر رقم التحويلات واحتياطي المركزي على سعر الدولار في مصر، والذي يتراجع في ظل زيادة العرض.

ونجحت مصر في تحقيق أرقام إيجابية خلال شهور كورونا الصعبة، ممثلة بنمو الاقتصاد المحلي وتحسن نسب البطالة في السوق المحلية.

وبحسب مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 18 بنكا، سجل متوسط سعر الدولار 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع، وأبرز البنوك هم البنك التجاري الدولي CIB، وبنك أبوظبي الإسلامي، وكريدي أجريكول مصر، وبنك التعمير والإسكان، الكويت الوطني، بنك ABC، بنك SAIB، أبوظبي التجاري، والبنك العربي الأفريقي الدولي.

وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، في 4 بنوك هم الإسكندرية، أبوظبي الأول، البنك العربي، وبنك تنمية الصادرات.

أقل سعر للدولار

جاء أقل سعر صرف للدولار مقابل الجنيه المصري لدى بنكي المصرف المتحد والإمارات دبي الوطني، عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وأظهرت شاشات بنك القاهرة أعلى سعر صرف للدولار في مصر، عند مستوى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، يليه البنك الأهلي الكويتي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، ثم بنك إيجي بنك "EGBANK" عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.