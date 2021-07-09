في الذكرى الـ 10 للاستقلال.. سلفاكير يتعهد بعدم العودة للحرب

تعهد رئيس جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، الجمعة، بعدم العودة إلى الحرب بعد عقود من القتال بين الفصائل وبعضها البعض.

جاء ذلك في خطاب للرئيس سلفاكير بمناسبة الذكرى العاشرة لاستقلال جنوب السودان.



وقال سلفاكير مخاطبا شعبه: "أطمئنكم بأنني لن أعيدكم إلى الحرب مجددا. لنعمل جميعا معا للتعافي من العقد الأخير ووضع بلدنا على طريق التنمية في هذا العقد الجديد".

وككل التحولات الكبرى، علق مواطنو جنوب السودان آمالا وتطلعات ضخمة، على استقلال بلادهم بعد استفتاء شعبي عام 2011.

وحين نالت جنوب السودان استقلالها عن جمهورية السودان بموجب استفتاء لتحديد المصير في عام 2011، حدت مواطنيها آمال كبيرة في الرفاهية والعيش الكريم، دعمها ما يتمتع به البلد الجديد من موارد نفطية وثروات طبيعية ضخمة.

إلا أن حصيلة السنوات العشر كدولة مستقلة كانت إعادة لإنتاج مشاكل جنوب السودان إبان فترة خضوعها لسيطرة الخرطوم، وخليط من الحرب والمعاناة والإحباط، وسط بصيص من الأمل.

وبعد أقل من عامين على إعلان الاستقلال، وبالتحديد في ديسمبر/كانون الأول 2013، دخلت جنوب السودان في حرب أهلية بين الحكومة بقيادة الرئيس سلفاكير ميارديت والمعارضة بقيادة ريك مشار.

وقضت الحرب على الأخضر واليابس وشردت أكثر من مليون مواطن في معسكرات اللجوء بدول الجوار، في وقت نزحت فيه أعداد كبيرة من المواطنين بمعسكرات الأمم المتحدة في مناطق مختلفة من البلاد، بغرض الحماية.