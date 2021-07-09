نصيحة وتهديد.. زعيم المافيا التركية يحاصر صويلو

نصيحة أعقبها تهديد.. تصريحات جديدة لزعيم المافيا التركية سادات بكر يوجهها لوزير الداخلية سليمان صويلو قد تجبر النظام على كسر صمته.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها بكر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، استهدف من خلالها مجددًا الوزير صويلو، وتابعتها "دوت الخليج الإخبارية" الخميس,

وقال بكر إن سليمان صويلو يريد أن يصبح رئيسا لتركيا، وإن البعض أقنعوه بذلك.



غير أنه طالب الوزير بالتخلي عن هذا الحلم، مؤكدا له أنه "حتى وإن وجد داعمين له في الوقت الحالي، فسيتخلون عنه جميعا خلال الأشهر القادمة"، في إشارة إلى مزيد من الفضائح التي يعتزم الكشف عنها بحقه.

وأردف بكر قائلا "سليمان صويلو سيمثل أمام المحكمة العليا، وسيتم الزج به في السجن مهما فعل".

وفي سياق التهديدات أيضًا، أعلن بكر أنه سيكشف، من خلال عدد من التغريدات عن "فضائح رشوة كبيرة، ستجعل الجميع يشعر بالارتباك والانزعاج كثيرا".

وعن سبب توقفه عن نشر مقاطع فيديو عبر قناته بموقع "يوتيوب" والتي دأب على نشرها منذ نحو شهرين لكشف فضائح نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، قال بكر إنه يقع ضمن الفئة الحمراء بين الأشخاص المعرضين للاغتيال في العالم وإن البلد الذي يتواجد فيه لا يسمح له بتصوير فيديو وفقا للقانون الدولي.

يذكر أن زعيم المافيا سادات بكر وجه، خلال مقاطع فيديو وتغريدات سابقة، اتهامات عديدة لوزير الداخلية سليمان صويلو، بينها التورط في قضايا تخالف القانون مثل مساعدة متورطين في جرائم على الفرار من تركيا قبل اعتقالهم، فضلا عن أعمال منافية للآداب، والإتجار بالمخدرات.