ارتفاع حاد في إصابات كورونا بالمكسيك

أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 9452 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الخميس، مع استمرار ارتفاع الإصابات هذا الأسبوع.
وذكرت البيانات أن الوزارة سجلت أيضا 266 حالة وفاة إضافية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و567821 والوفيات إلى 234458.
وترجح الحكومة أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بشكل كبير. وذكرت بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة أن العدد الفعلي للوفيات قد يكون أعلى 60 بالمئة على الأقل من الرقم الرسمي.
وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها تحتاج لنحو 17 مليار دولار لتمويل مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
يأتي ذلك ليس فقط لتأمين اللقاحات ولكن أيضًا المعدات الوقائية واختبارات الكشف والعلاجات القليلة المتوافرة.
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