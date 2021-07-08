اعتقال 3 موظفين.. دائرة ضوء تفضح "ظلام" نظام إيران

نظرية "المؤامرة" التي يلجأ إليها النظام الإيراني تحولت من شماعة للفشل إلى دائرة ضوء تكشف واقع إدارة الشأن العام والخدمات.

وكالة "فارس" للأنباء التابعة للحرس الثوري الإيراني، قالت إن السلطات الأمنية تمكنت من اعتقال ثلاثة أشخاص ضمن مجموعة تتلقى تعليماتها من الخارج لاستهداف محطات الطاقة الكهربائية في البلاد.

ونقلت الوكالة عن مصدر لم تسمه وصفته بـ"المطلع"، زعمه أن "انقطاع التيار الكهربائي في إيران نتيجة التخريب الذي قامت به 'الجماعات المعادية للثورة" بحسب وصفها، وأن ثلاثة موظفين في إحدى أهم محطات توليد الكهرباء في البلاد قاموا بالتخريب وجرى اعتقالهم".

ووفق المصدر نفسه، فإن السلطات حددت ثلاثة أفراد من إحدى أهم محطات توليد الكهرباء في البلاد والمسؤولة عن توليد الكهرباء وإمداد المدن الكبرى بالكهرباء لتعاونهم مع الجماعات المناهضة للثورة".

وذكر المصدر الإيراني أن "هؤلاء كانوا يعملون على تدمير وإغلاق جزء من محطة الكهرباء والتسبب في انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر في بعض المدن الكبرى، لافتا إلى أن "الاعترافات كشفت أن تنظيم هؤلاء الأشخاص قام به جزء من الهيئة المناهضة للثورة من الخارج".

وأضاف أن "عمليات اعتقال الجناة الآخرين في هذه القضية مستمرة وسيتم الكشف عن معلومات إضافية في المستقبل".

وأدى وقوع العديد من الحوادث في الصناعات والمنشآت الإيرانية في الأشهر الأخيرة إلى تغطية وسائل الإعلام لمسألة التخريب و"ضلوع دول أجنبية" في هذه الحوادث.

وتسبب انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وخارج الجدول الزمني في أجزاء كثيرة من إيران خلال الموسم الحار في خلق العديد من المشاكل للأشخاص والشركات وزاد من استياء الإيرانيين.

وفي هذه الأيام، أصبح ترديد الشعارات السياسية في ظلام انقطاع التيار الكهربائي أحدث شكل من أشكال الاحتجاج من قبل المواطنين الإيرانيين.

وبينما يتزايد انتشار وباء كورونا في إيران ضمن موجة جديدة، أصبح انقطاع التيار الكهربائي في المستشفيات معضلة أيضًا، وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي مرضى وحدة العناية المركزة يموتون بسبب قلة الأكسجين والمعدات الطبية.

وبعد احتجاجات واسعة النطاق، اعتذر الرئيس الإيراني حسن روحاني المنتهية ولايته للشعب، لكنه لم يلم وزارة الطاقة ودعا الشعب إلى توفير الكهرباء عبر تقليل الاستهلاك.