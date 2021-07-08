الجيش الأفغاني يستعيد عاصمة إقليمية توغلت فيها طالبان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، الخميس، استعادة السيطرة على مدينة قلعة نو عاصمة إقليم بادغيس على الحدود مع تركمانستان غربي البلاد كانت طالبان اقتحمتها.

وأضاف الجيش الأفغاني أنه تم نشر مئات من الجنود بالمنطقة، وأن القتال ما زال دائرا على مشارف المدينة.



وكانت حركة طالبان قد سيطرت، الأربعاء، على مبان رئيسية بالمدينة، منها مقار للشرطة، في إطار تقدمهم السريع مع انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بعد تدخل دام 20 عاما.

وقال فؤاد أمان المتحدث باسم وزارة الدفاع: "المدينة عادت بالكامل لسيطرتنا وننفذ عمليات ضد طالبان على مشارف المدينة".

وأضافت الوزارة أن "69 من طالبان قتلوا في العمليات الجارية على مشارف قلعة نو، وهي أول عاصمة إقليمية رئيسية تدخلها طالبان في أحدث هجوم لها".

وذكرت عبر "تويتر" أن "القوات الحكومية صادرت كذلك كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر من طالبان"، فيما تخضع بقية مناطق إقليم باغيس لسيطرة طالبان.

ويقول مسؤولون أمنيون غربيون إن الحركة سيطرت على أكثر من 100 منطقة في أفغانستان، فيما تقول طالبان إنها تسيطر على 200 منطقة في 34 إقليما أي ما يزيد عن نصف مساحة البلاد.

وما زالت المدن الرئيسية وعواصم الأقاليم تحت سيطرة الحكومة.

وتحقق حركة طالبان مكاسب على الأرض منذ أسابيع لكن هجماتها تسارعت مع انسحاب الولايات المتحدة من قاعدتها الرئيسية في أفغانستان منهية فعليا تدخلا بدأ منذ الإطاحة بحكومة طالبان في 2001.

ومن المتوقع أن يعلق الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، على قرار سحب قواته من أفغانستان والذي أثار انتقادات ومخاوف من اندلاع حرب أهلية هناك.