قروض بلا فائدة.. العراق يواجه أكبر أزمة سكن في تاريخه بميزانية ضخمة

عزز العراق خطته لحل أزمة الإسكان المتفاقمة من خلال زيادة المبالغ المخصصة لبرامج بناء المدن الجديدة وتوزيع الأراضي والإقراض.

وكان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي قد زار مصرف الإسكان، أمس الأربعاء، وأطلع العاملين في المصرف على خطط الحكومة العراقية لحل أزمة السكن ودعا الجميع للعمل من أجل إنجاح هذا البرنامج.

واليوم، أعلن البنك المركزي العراقي عن زيادة التخصيصات المالية لدعم قطاع الإسكان في العراق بمبلغ 1.9 تريليون دينار عراقي (الدولار يعادل نحو 1459 دينارا)، في إطار البرنامج حكومي لحل أزمة السكن المتفاقمة في البلاد.

وذكر البنك المركزي العراقي، في بيان صحفي، أن مجلس إدارة البنك قرر زيادة المبالغ المخصصة لقطاع الإسكان إلى أكثر من 1.9 تريليون دينار عراقي.

وستوزع المبلغ إلى تريليون دينار للمصرف العقاري ونحو 900 مليار دينار لصندوق الإسكان، لرفع قدرتهما في إتاحة أموال لأكبر عدد من المستفيدين.

وأوضح البيان أن هذه الزيادة سترفع إجمالي المبالغ المخصصة إلى المصرف العقاري وصندوق الإسكان إلى أكثر من 3.6 تريليون دينار عراقي.

أراض سكنية وقروض بلا فائدة

وتدرس الحكومة العراقية الحالية برنامجا واسع النطاق لحل أزمة السكن في البلاد من خلال بناء مدن جديدة يرافقها توزيع أراض سكنية، مع منح المستفيدين قروضا مالية بفوائد مخفضة أو بدون فائدة.

وفقا للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، فإن الحكومة تبنّت مشروعاً وطنياً لحل أزمة السكن في البلاد وفق خطط استراتيجية، تتضمن بعض مفاصلها توفير سكن لكل المواطنين سواء عبر توزيع قطع الأراضي، أو مبادرات منح قروض بلا فوائد.

ووجه رئيس الوزراء العراقي، بتجاوز الروتين، وتسهيل الإجراءات الخاصة بمنح القروض للمواطنين، وتقديم الخدمة لهم ومساعدتهم؛ لتوفير السكن، وتذليل العقبات التي يواجهونها.

وأوضح الكاظمي أن زيارته للمصرف تأتي استكمالاً لمبادرة الحكومة في توزيع قطع الأراضي على المواطنين، ومساعدتهم في منح القروض الميسرة لهم، بعيداً عن الروتين، التي يصل أمد تسديدها إلى 20 عاماً، ودون أن تشكل عبئاً على كاهلهم.

وتابع: "خصصنا مبالغ طائلة لتمويل منح القروض للمواطنين بفوائد تصل إلى الصفر، وبشروط ميسرة. مدة تسديد القروض ستصل إلى 20 عاماً؛ وبهذا لن تشكل أقساط التسديد عبئاً على المواطن العراقي".

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أن هدف الحكومة توفير سكن لكل المواطنين سواء عبر توزيع قطع الأراضي، أو مبادرات منح قروض بلا فوائد للمتقدمين للمجمعات الاستثمارية.