أسعار العملات الرقمية اليوم.. خسائر جماعية وبيتكوين تواصل الانهيار

تراجعت أسعار معظم العملات الرقمية "المشفرة"، اليوم الخميس 8 يوليو، وسط تراجع خاص لـ"بيتكوين" العملة الرقمية الأكثر شهرة عالميا

وتراجع سعر عملة بيتكوين المشفرة Bitcoin BTC إلى 33178.39 دولار بتراجع نسبته 4.53%.



وسعر العملة المشفرة الأولى في العالم يتغير بشكل لحظي والمسجل حاليا تم رصده لحظة كتابة التقرير الساعة 07:23 بتوقيت جرينتش.

وسجلت القيمة السوقية لـ"بيتكوين" 623,188 مليار دولار وسط تداولات بقيمة 26,122 مليار دولار في آخر 24 ساعة.

وخلال السبت والأحد الماضيين، تمكنت عملة بيتكوين من الارتفاع بأكثر من 5%.

وتعرف حيتان بيتكوين بالمستثمرين الذين يملكون من 10 آلاف وحتى 100 ألف وحدة بيتكوين، ويمثلون نحو 2% من إجمالي عدد المتعاملين في سوق العملات المشفرة إلا أنهم يستحوذون على الحصة الأكبر.

ووفقاً لشركة Santiment لتحليل سلاسل الكتل، فقد اشترى الحيتان 60 ألف بيتكوين في يوم واحد. وهو أعلى ارتفاع يومي في عام 2021، وفقاً لما ذكره موقع "ياهوو فاينانس".

وتمتلك حيتان بيتكوين نحو 9.12 مليون عملة بيتكوين مجتمعة. وتشير البيانات إلى أن الحيتان جمعوا أكثر من 100000 وحدة بيتكوين خلال الأسابيع الستة الماضية وحدها.

وكانت بيتكوين قد فقدت نحو 50% من قيمتها منذ منتصف نيسان/أبريل الماضي، عندما وصلت إلى مستويات قياسية في ظل الأسئلة التي أثارها إيلون ماسك رئيس شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا حول الاستهلاك الهائلة للطاقة أثناء عملية تعدين العملات الرقمية، إلى جانب تحرك السلطات الصينية لمنع تداول هذه العملة.

وتأثرت أيضا بحملة بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) الذي حاصر العملات المشفرة في البلاد وقيد قنوات تداولها بين السكان.

كما حذرت هيئة رقابة مالية بريطانية، الأشخاص الذين يستثمرون في العملات الرقمية المشفرة مثل "البيتكوين"، بأن يكونوا على استعداد لخسارة كل أموالهم، كاشفة عن تزايد الاهتمام بهذه الأصول المتقلبة.

أسعار العملات المشفرة

وتراجعت عملة إيثريوم ETH (Ethereum) خلال تعاملات اليوم بنسبة 7.81% وسجلت 2214.37 دولار.

وهبطت عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 7.58% إلى مستوى 0.218 دولار.

ونزلت عملة XPR بنسبة 5.57% لتصل إلى مستوى 0.6334 دولار.

وفقدت عملة لايتكوين (Litecoin) LTC خلال التعاملات بنسبة 6.19% إلى 133.12 دولار.

وتراجعت عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 6.44% لتسجل نحو 15.75دولار.

وتكبدت العملة الرقمية تشينلينك Chainlink LINK خسائر تقدر بنسبة 11.18% لتسجل 18.82دولار.

ومنيت عملة بينانس كوين (BNB) Binance Coin بخسائر تصل إلى 5.54% لتسجل 316.37 دولار.