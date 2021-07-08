تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 8 يوليو 2021

استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، 8 يوليو 2021، في تعاملات البنوك، وشركات صرافة.

وظل متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.196 جنيه للبيع.

ووفق مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" للأسعار بعدة بنوك مصرية، سجل متوسط سعر العملة السعودية، نحو 4.12 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند نحو 4.17 جنيه في 3 بنوك ، وهي بنك عودة، وبلوم مصر، والمشرق.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال السعودي، عند نحو 4.23 جنيه في بنك البركة.

قفزة للاستثمار المباشر والتحويلات

وارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مصر إلى نحو 1.4 مليار دولار على مدار الربع الأول، من نحو 970 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020 .

واستمرت التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج في إظهار أداء قوي لتستقر عند نحو 7.8 مليار دولار في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نهاية مارس/آذار.

وعلى مدار الأشهر التسعة من يوليو/تموز 2020 إلى نهاية مارس/آذار 2021، صعدت التحويلات بنسبة 8.5%، إلى نحو 23.4 مليار دولار من نحو 21.5 مليار دولار قبل عام.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

وظل متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 15.64 جنيه مصري، للشراء، و 15.73 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

بينما تراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي، إلى نحو 18.50 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.51 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع، الأربعاء.

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، نحو 21.63 جنيه للشراء، و21.77 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.68 جنيه للشراء، و21.77 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الدرهم والدينار

وظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.257 جنيه للشراء، و 4.285 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

كذلك صعد متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى نحو 51.89 جنيه للشراء، و 52.35 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.88 جنيه للشراء و 52.34 جنيه للبيع.