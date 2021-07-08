حديث صادم لترامب عن هتلر.. ماذا قال؟

فيما يبدو مفاجأة كبيرة، أشاد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إبان توليه الحكم، بالزعيم النازي أدولف هتلر، وفق كتاب جديد.

ووفق كتاب لم ينشر بعد لمراسل صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، مايكل ويندر، فإن ترامب (75 عامًا) أدلى بتعليقات إيجابية عن هتلر خلال رحلة إلى أوروبا إبان فترته رئاسته للولايات المتحدة.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن ترامب أكد لرئيس أركانه في ذلك الوقت، جون كيلي (71 عامًا)، خلال رحلته إلى أوروبا بمناسبة الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى في عام 2018: "حسنًا، لقد فعل هتلر الكثير من الأشياء الجيدة أيضًا".

وفي تصريحات للصحيفة، قالت المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي السابق ليز هارينجتون، "هذه معلومات خاطئة ملفقة، ربما نشرها جنرال غير كفء وتم فصله"، في هجوم قوي على رئيس الأركان السابق جون كيلي.

لكن مراسل وول ستريت جورنال يستشهد بأشخاص لم يكشف عن أسمائهم، أكدوا تصريح ترامب.عن هتلر.

بل إن الشهادات تذكر أيضا أن الرئيس الأمريكي السابق قال أيضا إن الاقتصاد الألماني كان مزدهرًا تحت حكم هتلر في الثلاثينيات، وفقًا لصحيفة الجارديان.

ومن المقرر أن ينشر الكتاب الأسبوع المقبل، نحت عنوان "حقًا، لقد فزنا في هذه الانتخابات".

ويفند أيضا مزاعم ترامب المستمرة بتزوير الانتخابات الرئاسية التي خسرها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.