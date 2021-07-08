النفط يهبط في جلسة متقلبة

هبطت أسعار النفط بما يصل إلى دولارين للبرميل أثناء تعاملات الأربعاء، في جلسة تداول أخرى تراوحت فيها الأسعار بين الصعود والهبوط.

ويخشى المستثمرون، من أن انهيار محادثات تحالف مجموعة "أوبك+" هذا الأسبوع سيعني زيادة، وليس نقصا، في الإمدادات إلى السوق.

تخفيض توقعات نمو الطلب

يأتي هذا مع تخفيض إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام 2021، وهبوط إنتاج النفط الأمريكي في 2021.

وحسب رويترز، تجاذبت السوق موجات صعود وعمليات بيع، في مؤشر على أن المستثمرين ليس لديهم رؤية واضحة بشأن ما الذي يعنيه الخلاف في تحالف مجموعة "أوبك+" للإنتاج العالمي.

هبوط 2%

وبحلول الساعة 18:40 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت منخفضا 1.48 دولار، أو ما يعادل 2%، عند 73.05 دولار للبرميل بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 72.60 دولار.

كما تراجعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي، لتسجل عند التسوية 72.20 دولار للبرميل، منخفضة 1.17 دولار أو 1.59%.

وجاء تراجع الخامين القياسيين بعدما صعدا دولارا للبرميل لكل منهما في وقت سابق من الجلسة في تكرار لما حدث يوم الثلاثاء.

تطورات مفاوضات "أوبك+"

وتقيد منظمة البلدان المصدرة للبترول، "أوبك" وحلفاؤها ومن بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، الإمدادات منذ أكثر من عام حين انهار الطلب أثناء جائحة فيروس كورونا.

وما زالت المجموعة تواصل خفض الإنتاج بنحو 6 ملايين برميل يوميا. وكان من المتوقع أن تعزز الإمدادات، لكن اجتماعات استمرت على مدار 3 أيام أخفقت في تسوية خلافات بين الدول أعضاء التحالف.

ويعني ذلك أن الاتفاق الحالي، الذي يُبقي الإمدادات مقيدة على نحو أكبر، ما زال ساريا.

لكن انهيار المحادثات قد يؤدي أيضا إلى أن يبدأ المنتجون في إنتاج المزيد من النفط، حرصا على الاستفادة من انتعاش الطلب.

وهوًن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان من مخاوف بشأن اندلاع حرب أسعار في مقابلة مع "سي.إن.بي.سي" يوم الثلاثاء.

تخفيض توقعات نمو الطلب العالمي

وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، توقعاتها لنمو الطلب العالمي، على النفط للعام 2021 بمقدار 80 ألف برميل يوميا إلى 5.33 مليون برميل يوميا.

وفي توقعاتها الشهرية، رفعت الوكالة الحكومية تقديراتها لنمو الطلب على النفط للعام 2022 بمقدار 80 ألف برميل يوميا إلى 3.72 مليون برميل يوميا.

تخفيض توقعات هبوط إنتاج النفط الأمريكي

كما توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، أن ينخفض إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 210 آلاف برميل يوميا في 2021 إلى 11.10 مليون برميل يوميا، وهو انخفاض أصغر من توقعاتها السابقة التي أشارت إلى هبوط قدره 230 ألف برميل يوميا.

وقالت الوكالة الحكومية، في توقعاتها الشهرية إن إنتاج النفط العالمي في الأشهر المقبلة، خصوصا من أعضاء مجموعة أوبك+، من المتوقع أن يزيد بمعدل أعلى من الاستهلاك العالمي للخام.

وأضافت أنها تتوقع أن إنتاج النفط الأمريكي في 2022 سيبلغ في المتوسط 11.85 مليون برميا يوميا، ارتفاعا من تقديراتها السابقة البالغة 11.10 مليون برميل يوميا.

وقالت إنها تتوقع أن يرتفع استهلاك المنتجات البترولية وأنواع الوقود السائل الأخرى في الولايات المتحدة بمقدار 1.52 مليون برميل يوميا إلى 19.64 مليون برميل يوميا في 2021، مقارنة مع تقديراتها السابقة لزيادة قدرها 1.49 مليون برميل يوميا.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة، أن يزيد الاستهلاك بمقدار 1.04 مليون برميل يوميا إلى 20.68 مليون برميل يوميا في 2022 .

ارتفاع توقعات إنتاج الغاز الطبيعي الأمريكي

كما توقعت الوكالة الحكومية، أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة في 2021 بينما سينخفض الطلب.

وأضافت، أن إنتاج الغاز الطبيعي الجاف سيزيد إلى 96.99 مليار قدم مكعبة يوميا في 2021 من 95.81 مليار قدم مكعبة يوميا في 2020 قبل أن يرتفع إلى 99.63 مليار قدم مكعبة يوميا في 2020.

فيما بلغ إنتاج الغاز الطبيعي الجاف في أمريكا، نحو 93.06 مليار قدم مكعبة يوميا في 2019 .

وتوقعت أيضا أن استهلاك الغاز سيهبط إلى 82.32 مليار قدم مكعبة يوميا في 2021 من 83.25 مليار قدم مكعبة يوميا في 2020 ثم يرتفع إلى 82.87 مليار قدم مكعبة في 2022 .

ويقارن ذلك مع مستوى قياسي مرتفع لاستهلاك الغاز بلغ 85.15 مليار قدم مكعبة يوميا في 2019 .