جولة سابعة.. واشنطن تكشف مستجدات محادثات فيينا مع إيران

قالت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، إنها تتوقع عقد جولة سابعة من المحادثات غير المباشرة مع إيران بشأن الاتفاق النووي في فيينا.
وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي "بالطبع، ليس هناك شيء مؤكد في عالم الدبلوماسية، لكنني أعتقد أن لدينا كل التوقعات بأن جولة سابعة من المحادثات ستعقد في الوقت المناسب ويتطلع فريقنا إلى المشاركة في تلك الجولة التالية من المحادثات لدى بدئها".
وانتهت الجولة السادسة من المفاوضات النووية في فيينا، الشهر الماضي، حيث كانت تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي مع إيران.
ومنذ أبريل/نيسان الماضي، تخوض إيران والقوى الكبرى المنضوية في الاتفاق الموقع عام 2015، مباحثات في العاصمة النمساوية فيينا، سعيا لإحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018، وأعادت حينها فرض عقوبات اقتصادية على طهران.
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