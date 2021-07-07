بينيت لوفد "الكونجرس": عودة أمريكا للاتفاق مع إيران "خطأ"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق النووي مع إيران، سيكون خطوة خاطئة.

ووفق موقع (واللا) الإخباري الإسرائيلي، فإن تصريحات بينيت جاءت خلال لقائه الأربعاء مع أعضاء من مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.



ويقوم وفد برئاسة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي غريغوري ميكس، بزيارة حاليا إلى إسرائيل.

وقال الموقع الإسرائيلي: "رئيس الوزراء بينيت أبلغ الوفد أن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 سيكون خطأ"، وشدد "على أن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

وأطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مراجعة لسياسة بلاده تجاه إيران، قبل لقائه المنتظر مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال مسؤولون إسرائيليون لموقع "أكسيوس" الأمريكي، إنه من المتوقع أن ينهي بينيت المراجعة قبل أول لقاء له مع بايدن، والذي من المرجح أن يتم في أواخر يوليو/تموز.



وأشار الموقع الأمريكي إلى أن بينيت بصدد تغيير السياسة الخارجية الإسرائيلية على عدة جبهات، مع التركيز بشكل خاص على ملف إيران.