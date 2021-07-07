حمدان مسلم المزروعي: محمد بن زايد رمز سلام وإنسانية للعالم أجمع

تتوالى ردود الأفعال على حصول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على وسام "رجل الإنسانية".

وأكد الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية أن منح المؤسسة البابوية التربوية التابعة للفاتيكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية وسام "رجل الإنسانية" هو تأكيد لدوره في تعزيز قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية عالميا.

وقال "هذا التكريم هو تتويج مستحق لإسهاماته الإنسانية التي شملت العالم أجمع"، مشيرا إلى أن سياسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الحكيمة بشأن تعزيز عمل الخير وإحلال السلام والدفاع عن قضايا التعايش وحل النزاعات العالمية تشكل نهجاً راسخاً تسير عليه المؤسسات في مختلف الميادين وهو ما جعل الدولة تتصدر مؤشرات المساعدات والمساهمات الخيرية.



وأضاف إن اختيار المؤسسة البابوية التربوية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رجلا للإنسانية يؤكد المكانة العالية التي يحظى بها سموه على المستوى الدولي باعتباره رمز سلام وإنسانية أمام العالم أجمع كونه يجسد قيم التسامح والتعايش حول العالم من خلال رؤيته الثاقبة حول أهمية إعلاء المبادئ والقيم الداعية للحوار والأخوّة الإنسانية بين الأديان والشعوب.

وقال إن هذا التكريم المستحق من قبل نيافة الكاردينال جوزيبي فرسالدي رئيس المؤسسة البابوية التربوية عميد التعليم الكاثوليكي في العالم وزير تربية الفاتيكان باسم الفاتيكان هو تأكيد على دور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التاريخي كقائد ملهم في إحلال السلام وترسيخ القيم الإنسانية خاصة من خلال مبادراته خلال جائحة "كوفيد19″ من خلال تقديم دولة الإمارات الإمدادات الطبية لأكثر من 135 دولة حول العالم لدعم جهود الكوادر الطبية من العاملين في الخطوط الأمامية.

وأكد الدكتور حمدان مسلم المزروعي أن دولة الإمارات بفضل قيادتها الحكيمة ونهجها العظيم لا تزال حتى اليوم تسير على طريق القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي جعل منها وطن سلام وإنسانية وعلم وعمل.