شكري يلتقي غوتيريش.. مصر تضغط لحلحلة أزمة سد النهضة

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري،‏ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لشرح موقف مصر بشأن سد النهضة.

وبحسب المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، فقد أكد شكري على الموقف المصري في قضية سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف أن وزير الخارجية المصري أكد للأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسؤوليتها نحو المساهمة في حلحلة الوضع الراهن.

وشدد شامح شكري على ضرورة "دعم التوصل لاتفاق ملزم قانوناً يراعي مصالح الدول الثلاث".

وأكد شكري كذلك على "رفض مصر القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب".

واعتبر شكري أن "ذلك يُعد خرقًا صريحًا لاتفاق إعلان المبادئ وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية".

ولفت إلى خطورة اتخاذ مثل تلك الإجراءات الأحادية دون التوصل لاتفاق وأثر ذلك على استقرار وأمن المنطقة.

ويأتي لقاء الوزير المصري مع الأمين العام للأمم المتحدة، ضمن تحركات كثيرة قبل ساعات من جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة لإنهاء جمود المفاوضات المتوقفة منذ أبريل/نيسان الماضي.

وأعربت القاهرة والخرطوم عن رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة، لما يمثله من مخالفة لاتفاق إعلان المبادئ في 2015.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي في نيويورك للتشاور حول ملف سد النهضة.

واتفق شكري ونظيرته السودانية، على ضرورة تكثيف المشاورات مع أعضاء مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف بلديهما وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة.