بايدن يستقبل العاهل الأردني في 19 يوليو الجاري

يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في 19 يوليو/تموز الجاري في واشنطن، بحسب ما أعلنه البيت الأبيض.
وذكر بيان البيت الأبيض أن الزيارة "ستؤكد على الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والأردن، الحليف والشريك الرئيسي".
ويعد اللقاء هو الأول لزعيم عربي مع الرئيس الأمريكي منذ انتخابه، ومن المقرر أن يتناول العلاقات الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر التطورات في المنطقة.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، غادر مطلع الشهر الجاري إلى الولايات المتحدة في زيارة تستغرق ثلاثة أسابيع.
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