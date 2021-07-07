سعر الدولار في العراق اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021

انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، خلال تعاملات مساء اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021، في البورصة الرئيسية والأسواق.

وتراجع متوسط سعر الدولار، في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، تراجعا طفيفا، إلى نحو 1460 دينارا للشراء، و 1470 دينارا للبيع.

ويختلف متوسط سعر الدولار في العراق، حسب متوسط سعر بيعه في بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، ويختلف متوسط أسعار الدولار في محافظات ديالى، والموصل، وصلاح الدين، والبصرة بهامش يتراوح بين 10 دنانير و20 دينارا صعودا، أو هبوطا.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 دينارا.

أما سعر بيع الدولار للمصارف فقد حدد بنحو 1460 دينارا لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بنحو 1470 دينارا لكل دولار.

انخفاض مبيعات المركزي

وانخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي، الأربعاء، من العملة الصعبة لتسجل أكثر 205 ملايين دولار، حسب موقع البنك على الإنترنت.

وشهد مزاد البنك المركزي لبيع وشراء العملات الاجنبية، الأربعاء، انخفاضا في مبيعاته بنسبة 1.44%، لتصل إلى نحو 205.583 مليون دولار، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولارٍ واحد.

وذهبت مشتريات البنوك، وشركات الصرافة، البالغة 174 مليون دولار لتعزيز الأرصدة بالخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 31 مليون دولار للمبيعات النقدية.

أسعار الدولار في العراق

وتراجع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي مساء اليوم الأربعاء، في بورصة الكفاح ببغداد نحو 1470 دينارا.

فيما انخفض متوسط سعر صرف الدولار، في بورصات، وأسواق المحافظات المختلفة في العراق، إلى نحو 1460 دينارا للشراء، و 1470 دينارا للبيع.

أسعار اليورو والإسترليني

وتراجع سعر اليورو الأوروبي، مقابل الدينار العراقي اليوم الأربعاء، إلي نحو 1711.03 دينار للشراء، و1713.30 دينار للبيع.

أما سعر الجنيه الإسترليني، فانخفض أمام الدينار العراقي، إلى نحو 1999.68 دينار للشراء، و 2001.81 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

كما هبط سعر صرف الريال السعودي، مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 386.31 دينار للشراء، و 386.63 دينار للبيع.

أما سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الدينار العراقي، فانخفض إلى نحو 394.51 دينار للشراء، و394.76 دينار للبيع.

فيما تراجع سجل سعر الدينار الكويتي، مقابل الدينار العراقي، إلى نحو 4806.76 دينار للشراء، و4818.25 دينار للبيع.