إحباط تفجير 4 عبوات ناسفة شمالي العاصمة العراقية

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الأربعاء، عن إحباط تفجير 4 عبوات ناسفة شمالي العاصمة بغداد.
وقالت القيادة في بيان، إنه "تم ضبط وتفكيك 4 عبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف المواطنين في منطقة هور الباشا شمالي بغداد".
وأضافت أن "قوة من اللواء 22 في فرقة المشاة السادسة تمكنت من ضبط وتفكيك تلك العبوات وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة".
وفي وقت سابق الأربعاء كشف مصدر أمني، عن استهداف هجوم صاروخي لقاعدة عين الأسد غربي العراق هو الثاني خلال 3 أيام، فيما توجهت الشكوك نحو مليشيا "الحشد".
وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"دوت الخليج الإخبارية"، أن "هجوما صاروخيا نفذته طائرات مسيرة استهدف قاعدة عين الأسد التي تستضيف قوات تدريب أمريكية بمحافظة الأنبار ".
ومنذ أكثر من عام، تتصاعد الهجمات التي تستهدف أرتال التحالف الدولي والإمدادات اللوجستية، على الرغم من الإجراءات الأمنية التي تتخذها السلطات العراقية للحد من تلك الاعتداءات.
وتوجه أصابع الاتهام إلى مليشيات عراقية مسلحة موالية لإيران، بتنفيذ تلك الهجمات، في إطار أوراق ضغط تستخدمها طهران ضد الولايات المتحدة عبر أذرعها في المنطقة.
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