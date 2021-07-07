"أنهى حياة والدته في حفل زفافه".. دعوى قضائية تونسية ضد مصاب بكورونا

رفعت اليوم الإدارة المحلية للصحة بمحافظة قفصة جنوب غربي تونس دعوى قضائية لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة ضد مواطن تونسي من منطقة "المظيلة" بتهمة القتل العمد وتهديد حياة الآخرين للخطر.

وجاء في محضر القضية: "أنه ورغم علمه باصابته بفيروس كورونا بعد إشعاره من طرف المصالح الطبية، تعمد إقامة حفل زفافه خلال نهاية الأسبوع بدلا من أن يلتزم بالحجر الصحي الذاتي بمقر إقامته، خاصة وأن حفل الزفاف حضره أيضا عددا من الأشخاص من محافظات أخرى".

وتسبب حفل الزفاف في وفاة والدة المصاب بعد تلقيها العدوى وتدهورت حالتها الصحية لشقيقته وتم إدخالها للإنعاش، كما تم تسجيل إصابات بالعدوى في صفوف الحاضرين.

وسبق أن أصدرت وزارة الصحة بيانا تؤكد خلاله أن "عدم احترام إجراءات العزل الصحي للمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، أو الذين ثبت حملهم للفيروس، يعرضهم لتطبيق الفصل 312 من المجلة الجزائية، الذي ينص على السجن لمدة 6 أشهر مع غرامة مالية، وقد يصل الأمر إلى التتبع من أجل تهمة القتل العمد أو القتل عن غير قصد".

كما أن اتهامه بتسببه في نقل العدوى إلى شخص آخر عمدا مما تسبب في وفاته، فإن ذلك يعتبر من قبيل القتل العمد بإعتبار أن الشخص يعلم بوضعه الصحي ويختلط بأشخاص آخرين بما يشكل أركان جريمة حق عام نظمتها الفصول 201 و202 من المجلة الجزائية بالنسبة للقتل العمد و217 من المجلة الجزائية لكل من يتسبب نتيجة قصوره أو اهماله أو عدم أخذ الاحتياطات في قتل غبره عن غير قصد.