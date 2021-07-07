تداعيات اغتيال الرئيس.. هايتي تعلن الطوارئ وتفاصيل عن الحادث

أعلن رئيس الوزراء في هايتي كلود جوزيف، الأربعاء، فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد بعد اغتيال الرئيس جوفينيل مويز.

وكشف رئيس وزراء هايتي، عن تفاصيل جديدة حول حادث الاغتيال، قائلًا: "أفراد المجموعة التي اغتالت الرئيس مويز كانوا يتحدثون باللغتين الإنجليزية والإسبانية".



وأضاف كلود جوزيف، أن الوضع في البلاد تحت السيطرة، مطالبًا المواطنين إلى الهدوء.

اغتيال مويز وجه الأنظار إلى المستعمرة الفرنسية السابقة التي ابتليت بالعنف السياسي في معظم تاريخها، وها هي اليوم تكتب نهاية تراجيدية لرئيسها الثاني والأربعين في سن الـ53.

حادثة اغتيال تبدو شبيهة بأفلام الحركة، حيث اقتحم مسلحون مجهولون منزل الرئيس ليلا وأطلقوا النار عليه، حسب بيان لرئيس الوزراء المؤقت كلود جوزيف.

تقارير إعلامية محلية ذكرت أن المسلحين كانوا يتحدثون لغة أجنبية، وقد فتحوا النار على مويز فأصابوه بجروح قاتلة، فيما أصيبت زوجته بطلق ناري أيضا في الهجوم، وجرى نقلها لتلقي العلاج قبل أن ترحل بدورها.



في أول ردود الأفعال عقب إعلان اغتيال رئيس هايتي، قال البيت الأبيض إنه أبلغ الرئيس جو بايدن بالأمر، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستتعاون مع السلطات هناك بشتى الطرق.

وقررت واشنطن أيضا إغلاق سفارتها في هايتي، وفق إعلان رسمي.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن صدمته جراء اغتيال رئيس هايتي.