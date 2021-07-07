بايدن عن اغتيال مويز: الوضع مقلق للغاية

أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، حادث اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويز.
وقال بايدن، إن الوضع في هايتي مقلق للغاية، وهناك حاجة إلى مزيد من المعلومات حول اغتيال مويز، وتابع "مستعدون لمساعدة هايتي وندين اغتيال رئيسها".
وفي وقت سابق أعلن رئيس وزراء هايتي فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مضيفًا أن الوضع في البلاد تحت السيطرة، مطالبًا المواطنين إلى الهدوء.
واغتيال مويز وجه الأنظار إلى المستعمرة الفرنسية السابقة التي ابتليت بالعنف السياسي في معظم تاريخها، وها هي اليوم تكتب نهاية تراجيدية لرئيسها الثاني والأربعين في سن الـ53.
حادثة اغتيال تبدو شبيهة بأفلام الحركة، حيث اقتحم مسلحون مجهولون منزل الرئيس ليلا وأطلقوا النار عليه، حسب بيان لرئيس الوزراء المؤقت كلود جوزيف.
تقارير إعلامية محلية ذكرت أن المسلحين كانوا يتحدثون لغة أجنبية، وقد فتحوا النار على مويز فأصابوه بجروح قاتلة، فيما أصيبت زوجته بطلق ناري أيضا في الهجوم، وجرى نقلها لتلقي العلاج قبل أن ترحل بدورها.
وفي أول ردود الأفعال عقب إعلان اغتيال رئيس هايتي، قال البيت الأبيض إنه أبلغ الرئيس جو بايدن بالأمر، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستتعاون مع السلطات هناك بشتى الطرق.
وقررت واشنطن أيضا إغلاق سفارتها في هايتي، وفق إعلان رسمي.
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