إخوان اليمن ينتقمون من محتجي شبوة.. إصابة 6 مدنيين

أصيب 6 متظاهرين بنيران مليشيات الإخوان في شبوة اليمنية، خلال قمع احتجاج شعبي مناهض للتنظيم.

وقالت مصادر محلية لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن 6 متظاهرين أصيبوا في إطلاق النار من قبل مليشيات الإخوان في أثناء تجمع لمشاركين في احتجاج شعبي جرى تحديد مكانه في مديرية بيحان .

وتواصل مليشيات الإخوان حملة الاعتقالات التي شنتها ضد نشطاء محليين ومواطنين، ليصل عدد المعتقلين إلى نحو 45 مدنيا بعضهم داهمت مليشيات الإخوان منازلهم ليلا .

وتعرض مكان المظاهره السلمية لاقتحام بآليات عسكرية وأمنية وتم اختطاف عدد من المشاركين في الاحتجاج واقتيادهم إلى السجون السريه للمليشيات الإخوانية.

وفي مديريه الصعيد، أغلقت مليشيات الإخوان الطرق ونصبت نقاط تفتيش لمنع المواطنين من المشاركة في فعالية شعبية ضد بطش الإخوان في المديرية.

ورغم القيود الأمنية المكثفة على تحركات المواطنين، فإن مصادر محلية قالت لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن الفعالية الجماهيرية تم تنظيمها في مدينة يشيم التاريخية، كما شارك أبناء مديرية عسيلان في التعبير عن رفضهم للوجود الإخواني على أرضهم.

وتكثف مليشيات الإخوان من قبضتها الأمنية في محافظة شبوة النفطية التي تربطها حدود مع محافظات مأرب وحضرموت وأبين والبيضاء .

وسبق أن اعتقلت مليشيات الإخوان عددا من النشطاء المحليين وعناصر من قوات النخبة في شبوة، والتي كانت تؤمن المحافظة من عناصر القاعدة قبل أن تجتاحها مليشيات التنظيم.