واشنطن عن اغتيال رئيس هايتي: ما زلنا نجمع معلومات

قال البيت الأبيض إن واشنطن تدرس "الهجوم المأساوي" الذي أسفر عن مقتل رئيس هايتي، مضيفا أنه سيجري إطلاع الرئيس جو بايدن على الأمر.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض: "ما زلنا نجمع معلومات، وما زلنا نقيم الوضع الآن".



وقتل مهاجمون مجهولون جوفينيل مويز رئيس هايتي في منزله بالرصاص خلال الليل.

ووصفت ساكي الاغتيال خلال مقابلة مع قناة (سي.إن.إن) بأنه "مأساة مؤسفة، وجريمة مروعة".

وعبرت ساكي عن تضامن الولايات المتحدة مع شعب هايتي، وقالت إن الحكومة الأمريكية لا تزال تدرس ملابسات الهجوم.

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء، إن اغتيال رئيس هايتي عمل بغيض، وناشد بالحفاظ على السلم في البلاد.

وأضاف "أشعر بالصدمة والحزن لوفاة الرئيس مويز"، وتابع "تعازينا لأسرته ولشعب هايتي، هذا عمل بغيض وأدعو للتحلي بالهدوء في هذا الوقت".

وفي أولى ردود الأفعال عقب إعلان اغتيال رئيس هايتي، قال البيت الأبيض إنه أبلغ الرئيس جو بايدن بالأمر، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستتعاون مع السلطات هناك بشتى الطرق.

وقررت واشنطن أيضا إغلاق سفارتها في هايتي، وفق إعلان رسمي.

وفي فبراير الماضي، قال مويز، في خطاب وطني، إن الشرطة تمكنت من إحباط مؤامرة لاغتياله، مضيفا: "كانت هناك محاولة لاغتيالي، وأشكر رئيس الأمن في القصر، فقد تم إحباطها".