تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021

ارتفع سعر صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، 7 يوليو 2021، في تعاملات البنوك، وشركات صرافة.

وزاد متوسط سعر الريال لدى البنك المركزي المصري، إلى 4.162 جنيه للشراء، و 4.191 جنيه للبيع.



ووفق مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" ، سجل متوسط سعر العملة السعودية 4.12 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

وسجل الريال أعلى سعر للشراء عند 4.17 جنيه في 4 بنوك ، المصرف العربي الدولي، وعودة، وبلوم مصر، المشرق.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال، عند 4.23 جنيه في بنك البركة.

3.5 مليون سائح



وتراوحت إيرادات قطاع السياحة في مصر، بين 3.5 و4 مليارات دولار بالنصف الأول من العام الجاري، وفقا لتصريحات غادة شلبي نائبة وزير السياحة.

وأضافت شلبي، أن عدد السائحين الذين استقبلتهم البلاد خلال الفترة ذاتها بلغ نحو 3.5 مليون سائح، متوقعة زيادة السائحين الفترة المقبلة بين 45 و60% مقارنة بالعام الماضي، وبلغ متوسط إنفاق السائح في الليلة الواحدة نحو 95 دولار.

وكانت إيرادات السياحة المصرية، قد بلغت نحو 4 مليارات دولار في 2020، بانخفاض 70%، من 13.03 مليار في 2019، متأثرة بتداعيات جائحة "كوفيد-19"، التي ألحقت ضررا شديدا بالقطاع ليس على مستوى مصر فقط ولكن على المستوى العالمي أيضا.

وتسهم السياحة بما يصل إلى 15% من الناتج الاقتصادي لمصر، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، إلى 15.640 جنيه مصري، للشراء، و 15.737 جنيه للبيع، مقابل نحو 15.630 جنيه للشراء و 15.728 جنيه للبيع، أمس.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى 21.68 جنيه للشراء، و21.77 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.82 جنيه للشراء، و21.77 جنيه للبيع، أمس.

بينما تراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.51 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.54 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الدرهم والدينار

وارتفع متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 4.257 جنيه للشراء، و4.285 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.254 جنيه للشراء، و4.282 جنيه للبيع.

كما زاد متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى نحو 51.88 جنيه للشراء، و 52.34 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.83 جنيه للشراء و 52.29 جنيه للبيع.