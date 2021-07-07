تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021

تراجع سعر اليورو الأوروبي، مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، 7 يوليو 2021، خلال التعاملات المبكرة للبنوك وشركات الصرافة.

وقفزت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي للشهر الثالث عشر على التوالي، ما عزز من قيمة الجنيه المصري مقابل العملات.

وقال البنك المركزي، الثلاثاء، إن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي في يونيو/حزيران ارتفعت إلى 40.584 مليار دولار من 40.468 مليار في مايو/أيار.

سعر اليورو في مصر



وبلغ متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، 18.51 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.54 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع، أمس.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو، نحو 18.52 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو عند 18.61 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، في بنك الإستثمار العربي.

بينما هيمن سعر 18.50 جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع، في 7 بنوك، التجاري الدولي، عودة، المشرق، المصرف المتحد، التعمير والإسكان، بلوم مصر، العربي الأفريقي.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، بلغ اليورو الأوروبي، نحو 18.46 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع، وهو أقل سعر لليورو في مصر.

أسعار الدولار والإسترليني



وارتفع متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، إلى 15.640 جنيه مصري، للشراء، و 15.737 جنيه للبيع، مقابل نحو 15.630 جنيه للشراء و 15.728 جنيه للبيع، أمس.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.68 جنيه للشراء، و21.77 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.82 جنيه للشراء، و21.77 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وزاد متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، إلى 4.17 جنيه للشراء، و 4.196 جنيه للبيع، مقابل 4.167 جنيه للشراء، و 4.193 جنيه للبيع، أمس.

كما ارتفع متوسط سعر الدرهم الإماراتي، إلى 4.257 جنيه للشراء، و4.285 جنيه للبيع، مقابل 4.254 جنيه للشراء، و 4.282 جنيه للبيع.

كذلك صعد متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى 51.88 جنيه للشراء، و 52.34 جنيه للبيع، مقابل 51.83 جنيه للشراء و 52.29 جنيه للبيع.