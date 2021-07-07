صور.. الإمارات تقدم للعالم رائدي الفضاء نورا المطروشي ومحمد الملا

بخطوات ناجحة ورؤية فريدة، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، إبهار العالم في مختلف المجالات والقطاعات.

وأثبتت الإمارات، مرة أخرى، أن للمرأة مكانة بارزة، وأن لقطاع الفضاء أولوية حيث قدمت للعالم رائدي الفضاء نورا المطروشي ومحمد الملا في أول لقاء لهما أمام وسائل الإعلام.







طموح إماراتي

وينضم الرائدان الجديدان إلى رائدي الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي، ليشكلوا معاً فريقاً رباعياً تحت مظلة برنامج الإمارات لرواد الفضاء، بما يدعم طموح الإمارات في مجال استكشاف الفضاء، وبما يخدم استراتيجية "مركز محمد بن راشد للفضاء" المبنية على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لمجال الفضاء والوصول بدولة الإمارات إلى مراكز متقدمة في هذا القطاع واستدامة برنامجه الوطني.

وقال يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء خلال المؤتمر الصحفي: اليوم نشهد حدثا مهما في مسيرة مركز محمد بن راشد للفضاء، من خلال تقديم رائدي الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء، مؤكدا أن هذه المناسبة ستظل لحظة فارقة لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء.

وأضاف: "نقدم اليوم نموذجا مشرفا لشبابنا وطموحاته نحو مستقبل أفضل"، وأعلن عن انضمام نورا المطروشي ومحمد الملا، إلى هزاع المنصوري وسلطان النيادي ليشكلوا فريقا رائعا لاستكشاف الفضاء.





إنجاز جديد

بدوره، أكد سالم المري نائب مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، أن مركز محمد بن راشد للفضاء يقدم إنجازا جديدا باختباره رائدين جديدين للفضاء، مضيفا أنه تم اختيار المرشحين من ضمن العديد من الطلبات التي تلقاها البرنامج.

وأوضح أن البرنامج حريص على تأهيل شباب الإمارات ضمن أفضل المعايير، وأن اختيار الرائدين الجديدين اعتمد على معايير عديدة، وخضع المؤهلون النهائيون لاختبارات، ليتم اختيار نورا المطروشي ومحمد الملا في النهاية، وهما لديهما المؤهلات العلمية المطلوبة لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء.





حلم الطفولة

وقالت نورا المطروشي أول رائدة فضاء إماراتية إن حلمها بأن تصبح رائدة فضاء كان من عمر الخمس سنوات، وإن شغفها بقطاع الفضاء انطلق من المدرسة التي درست بها.

وأكدت أنها درست الهندسة الميكانيكية في جامعة الإمارات لتحقيق حلمها في قطاع الفضاء، وأن مسيرتها المهنية بدأت في قطاع البترول والغاز.

وأضافت أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء قدم لها فرصة لتحقق حلم الطفولة وتصبح رائدة فضاء، مثمنة جهود دولة الإمارات في تمكين المرأة في مختلف المجالات والقطاعات.





وأكد محمد الملا رائد الفضاء الإماراتي، في رده عن استفسار "دوت الخليج الإخبارية"، أنه لا يوجد أي عائق نفسي من خلال وجوده ضمن الدفعة التي تتضمن أول رائدة فضاء إماراتية وعربية، مضيفا: "بل سنعمل ضمن فريق واحد لرفع مكانة دولة الإمارات".

ووجه "الملا" الشكر إلى مركز محمد بن راشد للفضاء على إتاحة الفرصة له ولنورا المطروشي لتمثيل دولة الإمارات في هذا الإنجاز العالمي.

وقال إن اختياره ضمن الدفعة الثانية يعد إنجازا مهما له وفخرا عظيما وحلما تحقق لتمثيل دولة الإمارات في قطاع الفضاء.



وتابع: "أتمنى أن يكون اختيارنا إضافة للدفعة الأولى في رفع راية دولة الإمارات في المحافل الدولية.. وسأعمل مع زميلتي نورا المطروشي على تحقيق حلم الإمارات وقيادتها في استكشاف الفضاء".

وأعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، خلال الموتمر الصحفي، أن رائدي الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء، محمد الملا ونورا المطروشي، بدآ تدريبهما الداخلي في المركز، قبل انضمامها في ديسمبر المقبل إلى برنامج "ناسا رواد الفضاء 2021".

ويخضع الرواد حالياً برنامج تدريبي داخل مركز محمد بن راشد للفضاء، تشمل تدريبات السباحة، والغوص، والتدريب على النجاة في مختلف الظروف والبيئات، وتحسين القدرة على التحمل، ودروس في الطيران، وتعلم اللغة الروسية.



وأوضح المركز، أن رائدي الفضاء سينتقلان إلى مركز جونسون للفضاء، بمدينة هيوستن الأمريكية، في ديسمبر من العام الحالي، للانضمام إلى برنامج "ناسا لرواد الفضاء 2021"، كجزء من الاتفاقية الاستراتيجية المشتركة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، لتدريب رواد الفضاء الإماراتيين.



ويشمل برنامج التدريبات تأهيل محمد الملا ونورا المطروشي، لإدارة مهام مختلفة في محطة الفضاء الدولية، والتدرب على مهمات السير الفضائي خارج المحطة، والبقاء لفترات طويلة في المحطة الدولية. إضافة إلى التدرب على الأنظمة الرئيسية للمحطة، والتحكم في الروبوتات، والتدرب على الطيران بطائرات T-38، ومهارات اللغة الروسية، وتدريبات أخرى تشمل دورات النجاة على اليابسة والماء، وتمارين بدنية متنوعة.