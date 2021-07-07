لقاء مندوبة أمريكا.. شكري يواصل شرح موقف مصر بشأن سد النهضة

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري،‏ مع السفيرة ليندا توماس جرينفيلد مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة، لشرح موقف مصر بشأن سد النهضة.

وبحسب المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، فقد اختتم الوزير شكري فعاليات اليوم بلقاء ثنائي مع السفيرة ليندا توماس جرينفيلد المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، بمقر البعثة المصرية.



وأضاف، أن اللقاء شمل مناقشات مستفيضة حول قضية سد النهضة، والموقف المصري في هذا الصدد.

لقاء الوزير المصري بالمندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، جاء ضمن تحركات كثيرة قبل ساعات من جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة لإنهاء جمود المفاوضات المتوقفة منذ أبريل الماضي.

وأعربت القاهرة والخرطوم عن رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة، لما يمثله من مخالفة لاتفاق إعلان المبادئ في 2015.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي في نيويورك للتشاور حول ملف سد النهضة.





واتفقا شكري ونظيرته السودانية، على ضرورة تكثيف المشاورات مع أعضاء مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف بلديهما وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة.

وفيما يخص الجانب المصري منفردا، فقد آثر التحركات المكثفة بنيويورك لعرض أبعاد موقفه في ملف سد النهضة، حيث التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري بكل من المندوبين الدائمين لروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في مجلس الأمن.

وأكد شكري خلال اللقاءات المكثفة على موقف بلاده الثابت تجاه التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة، وعلى ضرورة اضطلاع المجلس بمسؤولياته تجاه هذه القضية.

كما التقى "شكري" بمجموعة ترويكا "‫الاتحاد الأفريقي‬" المكونة من الكونغو الديمقراطية، وجنوب أفريقيا والسنغال لشرح أبعاد الموقف المصري من القضية.

ولم تخلُ التحركات المصرية، من إعلان مواقف والرد على تساؤلات بشأن ملف سد النهضة، فجاءت تصريحات وزير الخارجية المصري في عدد من اللقاءات التلفزيونية لتجيب على عدة أمور أبرزها ما تستهدفه القاهرة من جلسة مجلس الأمن.