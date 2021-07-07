لصوص.. الحوثيون ينهبون أموال البنوك في البيضاء

كشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، النقاب عن عمليات نهب تقوم بها مليشيا الحوثي للمصالح والبنوك بمدينة البيضاء.

وقال الوزير الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، إن مليشيا الحوثي تقوم منذ صباح الثلاثاء بنهب عشرات المليارات من فروع البنك المركزي اليمني، وبنك التسليف التعاوني (البنوك الحكومية) والمكاتب التنفيذية والإرادية في مدينة البيضاء "العاصمة الإدارية لمحافظة البيضاء" ونقلها إلى خارج المحافظة.



وأشار الإرياني إلى أن المعلومات الواردة من مصادر في المدينة تؤكد قيام قيادات ومشرفي مليشيا الحوثي ببيع عدد من العقارات، ونقل عوائلهم والفرار من البيضاء باتجاه مدينة رداع بالمحافظة، مضيفاً أن هذه التحركات تزامن مع ضغوط تمارسها المليشيا على المشايخ والقبائل في المديريات الخاضعة لسيطرتها بمحافظة البيضاء لحشد العناصر وتعزيز جبهاتها المنهارة.

وتمددت انهيارات مليشيات الحوثي الانقلابية لتشمل جبهات عديدة في محافظة البيضاء، وسط اليمن، بعد الهزيمة الموجعة التي منيت بها في مديرية "الزاهر".

وشنت قوات الجيش والمقاومة، هجمات مكثفة على مواقع المليشيات في جبهة الحازمية بمديرية ‎الصومعة وبإسناد من قوات ‎العمالقة وحققت تقدمات باتجاه مدينه ‎عوين والخط الأسفلتي الرابط بين مدينة البيضاء ومديرية ‎مكيراس.

وأعلنت المقاومة الشعبية وقوات الجيش تحرير مواقع جديدة بعد منطقة المسحر في مديرية الصومعة وهي مواقع الخزان والمدرسة وعقرامة الصغرى، ولا تزال الاقتحامات مستمرة، بحسب متحدث جبهة آل حميقان، عامر الحميقاني.