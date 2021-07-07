"دبي للطيران" توقع اتفاقيات لبيع 9 طائرات بنصف مليار دولار

أعلنت "شركة دبي لصناعات الطيران"، الثلاثاء، عن توقيع اتفاقيات لبيع 9 طائرات بقيمة 500 مليون دولار.

وقالت الشركة إن قسم التأجير التابع لها (دبي لصناعات الطيران كابيتال) أبرم الاتفاقيات، مُضيفة أنه من المتوقع إغلاق جميع اتفاقيات بيع الطائرات في 2021.

وقال فيروز تارابور الرئيس التنفيذي لشركة "دبي لصناعات الطيران"، إن سوق تجارة أصول الطائرات ما بعد الجائحة قوي، حسب وكالة أنباء الإمارات.

وتابع: هذه الاتفاقيات تثبت قدرة "دبي لصناعات الطيران"، على إنشاء وتداول أصول طائرات مؤجرة من قبل شركات طيران تحظى بتصنيف ائتماني مرتفع.

صفقات شراء وبيع

وفي 20 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت "دبي لصناعات الطيران"، أنها أبرمت اتفاقا مع "بوينج" لشراء 15 طائرة" 737 ماكس"، بقيمة 1.8 مليار دولار بالأسعار المعلنة.

وتظهر طلبية الشراء المزيد من الثقة في الطائرة ضيقة البدن، والتي رُفع عنها حظر للسلامة استمر لعامين تقريبا في الولايات المتحدة أواخر العام الماضي.. ورفعت الإمارات الحظر عنها هذا العام.

و"دبي لصناعات الطيران"، وهي شريك طويل الأمد لشركة "بوينج"، لديها 162 طائرة "بوينج" في أسطولها.

وتنتمي طائرات" 737 ماكس 8 " لعائلة 737 ماكس المصممة لتقديم المزيد من الكفاءة في استهلاك الوقود والأداء والمرونة في سوق الطائرات أحادية الممر .

وكانت دبي لصناعات الطيران قد أعلنت مؤخرا اتفاقية لتسليم 18 طائرة من طراز" 737 ماكس 8 " إلى شركة أمريكان إيرلاينز.