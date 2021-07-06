أشهر أماكن بيع الأضاحي في مصر .. نصائح قبل الشراء

مع قرب عيد الأضحى المبارك، تنتشر في مصر العديد من "شوادر"- أماكن مخصصة - بيع الأضاحي وتحظى بإقبال الجمهور.

وينصح التجار بالتعامل مع الأسواق والشوادر الكبيرة عند الشراء نظرا لتميزها بحالة جيدة وأسعار أفضل.



وتستعرض "دوت الخليج الإخبارية" في هذا التقرير أبرز أسواق بيع الأضاحي.

وزارة الزراعة

تطرح وزارة الزراعة المصرية 187 منفذا في 18 محافظة لبيع الماشية قبل أيام قليلة من عيد الأضحى.

ويمكن الحجز للشراء من خلال المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بمركز البحوث الزراعية في الجيزة ، ومديريات هيئة الإصلاح الزراعي، في الفيوم والمنوفية والشرقية، والجمعيات التعاونية للثروة الحيوانية، وجميع الجمعيات التعاونية للثروة الحيوانية التابعة للإصلاح الزراعي.

وحددت الوزاة عددا من المزارع التابعة، أبرزها الشعير ومشتل قها بالقليوبية ومزارع كفر الشيخ، ومزرعة مشتل كفر الجمام بالشرقية، ومزرعة جزيرة شندويل بسوهاج، ومزرعة البوصيلي بالبحيرة، وذلك بالنسبة للعجول البقري والجاموسي.

أما عن حجز واستلام أغنام التسمين فيكون من مزرعة صفط خالد بالحيرة، ومزرعة طامية بالفيوم ومزرعة المطاعنة بقنا، ومحطات البحوث ببهتيم بالقليوبية، والإسماعيلية، ومشروع النظم الزراعية شرق الإسماعيلية.

كما تسهم وزارة الداخلية في توفير أضاحي العيد ضمن مبادرة "كلنا واحد" التي تقدم الماشية بتخفيضات تصل إلى 10%.

وأنشأت الوزارة 7 شوادر بالميادين الرئيسية بمحافظات القاهرة ، الجيزة ، القليوبية.

أشهر الأسواق

وتتوافر العديد من الأسواق التابعة للتجار في محافظات مصر، ومن أشهر الأسواق الإمام الليثى بمصر القديمة، وشادر السيدة زينب بالقاهرة.

وفي صعيد مصر، تشتهر محافظة الوادي الجديد بأسواق بيع الماشية ومزارع المربيين، والتي تعد مقصدا للتجار من مختلف محافظات الصعيد، نظرًا لسعرها المنخفض وجودة لحومها التي تتغذى على العلف الأخضر الطبيعي.

وتزخر محافظة سوهاج بصعيد مصر بالعديد من الأسواق، منهاالخميس وسوق الأربعاء بمركز طما، وسوق الجزازرة والثلاثاء بمركز المراغة.

كما تضم محافظة أسوان جنوبي مصر عدة أسواق، أشهرها سوق منطقة البشارية، أو سوق الخميس القديم، حيث يتوافد العشرات من تجار الماشية والأغنام من مختلف المحافظات وخاصة من منطقة مثلث حلايب وشلاتين بالبحر الأحمر.

نصائح قبل الشراء



وينصح التجار قبل الشراء بالتأكد من سلامة الأضحية من خلال الكشف عن "الفم" الذي يجب ألا يكون بهد أي إلتهابات ، والصوف أو الشعر ناعم الملمس ونظيف.



وينبغي أن يكون جلد الأضحية خاليا من الجروح أو التشققات مع عدم وجود أى تقرحات، وأن يكون نشيط الحركة، وألا يكون البطن ممتلئا بشكل غير طبيعي.