دبي تقود تعافي قطاع السياحة العالمي

أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي تقود اليوم حركة تعافي قطاع السياحة العالمي.

وأضاف ،يأتي ذلك رغم استمرار التحديات الراهنة التي يواجهها العالم وطالت آثارها السلبية أغلب اقتصاداته، ما يعد دليلاً واضحاً على قدرة دبي على تخطي كافة المواقف الاستثنائية وتجاوزها نحو تحقيق الطموحات التنموية الكبيرة التي حددتها القيادة الرشيدة للمستقبل.

وقال:" نجاح قطاع السياحة في دبي في استعادة أنشطته بقوة خلال فترة وجيزة، يؤكد رسوخ أسس، ودعائم القطاع، وإمكانياته المتطورة، ويعكس التنوع الكبير في الأسواق المُصدِّرة للسياحة إليها من مختلف انحاء العالم، كما أنه دليل واضح على مدى مرونة اقتصاد دبي وقدرته على التكيّف مع المتغيرات العالمية مهما كانت سرعتها أو عمق تأثيرها".

جاء تصريح ولي عهد دبي، بمناسبة مرور عام على قرار استئناف دبي للرحلات الجوية، والبدء في استقبال الزوار الدوليين اعتباراً من 7 يوليو/ تموز 2020، بعد توقفها نتيجة تداعيات جائحة "كوفيد-19".

وأضاف:" مستمرون في العمل مع كافة شركائنا للإسهام في تسريع معدلات التعافي الاقتصادي العالمي ضمن مختلف المجالات بما في ذلك القطاع السياحي الذي حققنا فيه تقدماً واضحاً بفضل التعامل الرشيد مع الأزمة العالمية الراهنة".



وكشفت أحدث الإحصاءات الصادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة"، عن استقبال الإمارة لأكثر من 3.7 مليون زائر دولي من شهر يوليو/ تموز 2020 وحتى مايو/ آيار 2021.







ويعزز هذا الأداء القوي الدور الريادي لدبي في تعافي قطاع السياحة العالمي، تأكيداً لمكانتها كوجهة سياحية رائدة، تلتزم بضمان صحة وسلامة جميع سكانها وزوارها.

وتُظهر الإحصاءات الجديدة الخاصة بعدد الزوار الدوليين، أن دبي استقبلت منذ يوليو/ تموز، وحتى ديسمبر/ كانون الأول 2020 أكثر من 1.7 مليون زائر دولي، بالإضافة إلى 2 مليون و60 ألف سائح خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2021 بمعدل إشغال فندقي بلغ 62% خلال تلك الفترة.

وأثرت قيود السفر التي فرضتها بعض الدول ضمن الأسواق الرئيسية التقليدية المصدرة للزوار الدوليين لدبي على أداء القطاع بشكل عام خلال العام الماضي.

أسواق واعدة



وقد أدى مشهد السفر العالمي إلى ظهور أسواق ناشئة، وواعدة، وخاصة من رابطة الدول المستقلة مثل كازاخستان، وأوكرانيا، وكذلك أسواق شرق أفريقيا مثل إثيوبيا، والسودان، والتي أظهرت جميعها إمكانات نمو قوية ومرونة لتكون من بين أفضل 15 سوقاً مصدرة للزوار الدوليين لدبي منذ أن أعادت فتح أبوابها لاستقبال المسافرين.

وتؤكد الزيادة المتواصلة في أعداد الزوار على مدار العام الماضي، رغم قيود السفر في عدد من الأسواق والتحديات العالمية، على نجاح استراتيجية دبي متعددة المحاور لمكافحة هذه الجائحة.







السوق المحلية



وساهم تضافر الجهود بين "دبي للسياحة"، والشركاء في زيادة الطلب على الإقامة الفندقية وتشجيع السياحة الداخلية، إذ استقبلت فنادق الإمارة 5.5 مليون زائر محلي خلال الفترة من يوليو/ تموز 2020 إلى مايو/ آيار 2021، مقارنة بـ 2.66 مليون نزيل محلي خلال الفترة من يوليو/ تموز 2019 إلى مايو/ آيار 2020، وبنسبة نمو 106%، ليشكل أداء مهما في ذلك العام.

كما شهدت نسب الإشغال في الفنادق ارتفاعا وصل إلى 56% خلال عطلة عيد الفطر الماضي في شهر مايو/ آيار 2021، بانخفاض بسيط مقارنة مع فترة العيد خلال عام 2019 التي سجلت فيه 62%.

وأثبت التنسيق المشترك مع الجهات المعنية دوره في إعادة انتعاش السوق المحلية في مايو/ آيار 2020 قبل عودة الزوار من مختلف أنحاء العالم إلى الإمارة في يوليو/ تموز 2020، وذلك في ظل تزايد الطلب على السياحة الداخلية بين سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء المواطنين أو المقيمين من أكثر من 200 جنسية، ما أسهم في تعزيز نمو هذا القطاع الحيوي.





وكانت نسبة إشغال الفنادق 35% في يوليو/ تموز 2020 لترتفع إلى 58% في شهر مايو/ آيار 2021، فيما بلغت نسبة الإشغال الفندقي في دبي ذروتها في ديسمبر/ كانون الأول 2020 ووصلت إلى حوالي 69%، و66 % في يناير/ كانون الثاني 2021 ، لتأتي الإمارة في المرتبة الثانية عالمياً من حيث نسبة الإشغال بعد سنغافورة، وقبل باريس، ولندن، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن شركة تحليلات إدارة الفنادق STR.

وتجدر الإشارة إلى أن متوسط المعدل اليومي ADR ارتفع من 238 درهماً في يوليو/ تموز 2020 إلى 383 درهما في مايو/ آيار 2021.

وعلى الرغم من الاضطراب الناجم عن الجائحة في جميع القطاعات، لا تزال دبي تمثل فرصة كبيرة لمطوري الفنادق، حيث تم افتتاح ما مجموعه 591 منشأة فندقية تضم 100 ألف غرفة في يوليو/ تموز 2020 مع الامتثال الكامل لبروتوكولات الصحة والسلامة.

وقد ارتفع هذا العدد الآن في مايو/ آيار 2021 إلى 715 منشأة فندقية تقدم 128 ألف غرفة.

واستضافت دبي 3.136 فعالية أعمال بحضور 813.832 مشاركاً خلال الفترة من سبتمبر/ أيلول 2020 وحتى منتصف مايو/ أيار 2021.





