الرئيس الفلسطيني يهاتف نظيره الإسرائيلي

هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، نظيره الإسرائيلي رؤوبين ريفلين بمناسبة انتهاء مهامه.
وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان: "هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، لمناسبة انتهاء مهامه".
وأضافت في البيان الذي نشرته الوكالة الرسمية: "أعرب الرئيس خلال الاتصال الهاتفي، عن أمله بتحقيق السلام بين الجانبين في أقرب وقت ممكن".
وتابعت: "بدوره شكر الرئيس الإسرائيلي، الرئيس على هذا الاتصال"، وتجرى غدا الأربعاء بالكنيست الإسرائيلي مراسم تنصيب الرئيس الإسرائيلي الجديد إسحاق هرتسوغ.
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