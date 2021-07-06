مبادرة التمويل العقاري المصري.. التفاصيل والشروط والأوراق المطلوبة

يترقب ملايين المصريين بدء تفعيل مبادرة التمويل العقارى التي أعلن علنها الرئيس عبد الفتاح السيسي،وتهدف إلى الحصول على شقة سكنية بالتقسيط علي 30 سنة بفائدة تصل 3%.

ووضعت الحكومة المصرية عدة شروط للحصول علي وحدة سكنية وفق كراسة شروط المبادرة،وحسب وسائل إعلام محلية، يتراوح الحد الأقصى للوحدة ما بين 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون.

كما تم تحديد شروط الدخل الخاصة بمبادرة التمويل العقاري بألا يزيد الدخل الشهري على 10 آلاف جنيه للأعزب، و14 ألف جنيه للأسرة في مشروعات متوسطي الدخل، لكن مشروعات محدودي الدخل يكون الحد الأقصى لدخل الأعزب 4500 جنيه، والمتزوج 6000 جنيه.

وتشمل الشروط لطالب الحصول علي التمويل، أن يكون مصري الجنسية، وألا يكون قد حصل على وحدة سكنية مدعومة من قبل، وألا يكون من المستفيدين بوحدة سكنية فى مبادرة التمويل العقارى، وألا يقل السن عن 21 سنة.



كما تضمنت الشروط التى يجب توافرها في الوحدة السكنية، أن تكون وحدة سكنية كاملة التشطيب بغرض السكن وليس شقق سياحية، وأن تكون مسجله شهر عقاري أو قابلة للتسجيل، وأن يكون العقار له رخصة بناء.

الشروط الفنية لمبادرة التمويل العقاري المصري

سعر الفائدة 3% ومده تقسيط 30 سنة.

الحد الأقصي لسعر الشقة بالنسبة لفئة محدود الدخل يحدد وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

يتم دفع 10% كحد أقصى من سعر الشقه وديعة صيانه.



يتم دفع مصاريف إدارية 5% للشقق محدودي الدخل.

الأوراق المطلوبة لمبادرة التمويل العقاري المصري