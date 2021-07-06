احتياطي مصر من النقد الأجنبي.. 13 شهرا من الصعود

قفزت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي للشهر الثالث عشر على التوالي، وفقا لبيانات كشفها البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء.

وقال البنك المركزي، إن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي في يونيو/حزيران ارتفعت إلى 40.584 مليار دولار من 40.468 مليار في مايو/أيار.

وتشهد الاحتياطيات الأجنبية لمصر زيادات منذ يونيو/ حزيران 2020 بعد أن هبطت إلى حوالي 36 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار بسبب التداعيات المالية لجائحة فيروس كورونا.

وبدأت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي مسيرة صعود منذ يونيو/حزيران 2020، بعد أن تراجعت منذ مارس/آذار 2020 حتى 36 مليار دولار من مستوى مرتفع عند 45 مليار دولار، في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

وخسر احتياطي النقد الأجنبي في مصر خلال 3 أشهر "مارس/آذار، وأبريل/نيسان، ومايو/أيار من 2020" نحو 9.4 مليار دولار.

وعاود الاحتياطي النقدي الارتفاع في يونيو/حزيران 2020 إلى 38.202 مليار دولار من 36.004 مليار دولار في مايو/أيار 2020.

وواصل الارتفاع في يوليو/تموز 2020 وسجل الاحتياطي الأجنبي لمصر نحو 38.314 مليار دولار، وارتفع في نهاية أغسطس/آب 2020 إلى 38.366 مليار دولار.

وحافظ على الارتفاع في سبتمبر/أيلول 2020 وسجل 38.425 مليار دولار، بينما ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 39.22 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول 2020، واستقر عند نفس المستوى في نوفمبر/تشرين الثاني.



وفي نهاية 2020، واصل صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر، الارتفاع إلى نحو 40.063 مليار دولار، بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعا ملحوظا في عام 2020، ما يمثل دعما قويا للجنيه في مواجهة الدولار.

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن بلاده تستهدف نموا اقتصاديا بين 6 - 7% في السنوات الثلاث المقبلة.

وتتوقع مصر نمو اقتصادها 5.2% في 2021-2022 من 2.8% متوقعة في السنة المالية الحالية 2020-2021.