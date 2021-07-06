الجزائر تلجأ لـ"تحقيق بيولوجي" لكشف سر الغاز السام بعد سقوط 149 مصابا

قررت السلطات الجزائرية فتح تحقيق "بيولوجي" عاجل بأحد الشواطئ الغربية للبلاد، الثلاثاء، بعد تسمم نحو 149 شخصا.

وشهد شاطئ منطقة "تنس" بمحافظة الشلف (غرب) باليومين الأخيرين حادثة غريبة تمثلت في تسمم جماعي في توقيت واحد وبأعراض غريبة تمثلت في الغثيان وارتفاع درجة حرارة الجسم وفقدان الوعي أصيب بها 149 شخصاً، من بينهم 28 غواصاً و7 من أعوان الحماية المدنية (الدفاع المدني).

فيما أكدت السلطات الجزائرية تماثل جميع المصابين للشفاء وخروجهم من مستشفى المدينة بعد تعرضهم لإغماء جماعي.





غاز سام

وبعد تضارب الأنباء، كشف محافظ ولاية الشلف لخضر سداس في تصريحات إعلامية عن سبب التسمم والإغماء الجماعي الذي أصاب عددا كبيرا من مرتادي الشاطئ.

وكشف عن أن سبب ذلك يعود إلى "غاز أصاب جهازهم التنفسي انبعث من إحدى البواخر"، فيما ذكرت وسائل الإعلام المحلية بأن الباخرة المعنية "فرنسية تحمل أبقارا" وأن "الشكوك تحوم حولها".





وأبلغ المحافظ النيابة العامة بالحادثة، فيما باشرت الجهات الأمنية تحقيقات معمقة، وأرسلت عينات لإجراء التحاليل اللازمة.

كما أمر محافظ ولاية الشلف بإغلاق الشواطئ الثلاثة التابعة لمنطقة "تنس" ومحطة لتحلية البحر بمنطقة "ماينيس" كإجراء احتياطي.





تحقيق بيولوجي

في السياق، دخلت وزارة الداخلية الجزائرية على "خط أزمة الغاز السام"، وأصدرت بياناً للرأي العام حصلت "دوت الخليج الإخبارية" على نسخة منه.

وطمأنت "الداخلية" الجزائريين وأعلنت تماثل جميع المصابين للشفاء ومغادرتهم للمستشفى، وأعلنت اتخاذها لعدد من الإجراءات العملية والاستعجالية لحماية سلامة المواطنين.

كما نوهت إلى أن الفرق الميدانية المختصة تعكف على مباشرة "التحقيقات البيولوجية للفصل في أسباب هذا الحادث" وتعهدت باطلاع الرأي العام عليها فور استكمالها.





من جانبها، أعلنت وزارة البيئة الجزائرية عن إرسالها وفدا من المختصين لأخذ عينات من مياه شاطئ منطقة "تنس" الذي تسبب في تسمم عشرات الجزائريين.

وذكرت الوزارة في بيان اطلعت "دوت الخليج الإخبارية" على تفاصيله، أن وفدا من وزارة البيئة تنقل فور وقوع حادثة تسمم المصطافين يضم تقنيين من "مخبر المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، حيث تم أخذ عينات من المياه والهواء لإجراء التحاليل عليها".



