"الشيوعي" الصيني والأحزاب السياسية العالمية.. قمة "رفاهية الشعوب"

يعقد الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب السياسية العالمية قمة تسلط الضوء على هدف مشترك وهو الكفاح "من أجل رفاهية الشعوب".

ووفق وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا)، تعقد القمة عبر الفيديو، في وقت لاحق الثلاثاء بالعاصمة بكين، بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي يتقلد أيضا منصب الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم.

ووفق ما أعلنه تشاو مينغ، المتحدث باسم الدائرة الدولية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، تنعقد القمة تحت شعار "من أجل رفاهية الشعوب: مسؤولية الأحزاب السياسية"، بحضور أكثر من 500 قيادي من الأحزاب السياسية والمنظمات السياسية من أكثر من 160 دولة، وأكثر من 10 آلاف ممثل حزبي.

واعتبر مينغ، خلال مؤتمر صحفي، أن القمة تشكل "حدثا دبلوماسيا مهما متعدد الأطراف"، ويتزامن انعقادها مع احتفالات الحزب الشيوعي الصيني بالذكرى المئوية لتأسيسه.

وأوضح أن القمة تهدف إلى تعزيز التبادلات والتعلم المتبادل للخبرات في مجال الحوكمة بين الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب السياسية في أنحاء العالم.

كما ترمي أيضا إلى تعزيز الاستجابة المشتركة للتحديات الناجمة عن تغيرات لم يشهدها العالم خلال مئة سنة وجائحة كورونا المستجد، ودعم فلسفة السعي لتحقيق سعادة الشعوب والقدرة على ذلك، ودفع السلامة والتنمية في العالم، وتعزيز بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية، بحسب المصدر نفسه.

أكبر اجتماع

قوه يه تشو، نائب رئيس الدائرة الدولية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أكد أن القمة ستكون أرفع وأكبر اجتماع للأحزاب السياسية العالمية يستضيفه الحزب الشيوعي الصيني على الإطلاق.

وأعرب قوه، خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين، عن تطلعه لأن يسهل الاجتماع نمطا جديدا من العلاقات بين الأحزاب، يسعى إلى توسيع أرضية مشتركة مع الاحتفاظ بالاختلافات وتعزيز الاحترام المتبادل والتعلم المتبادل.

ولفت إلى أن أكثر من 130 مبعوثا أجنبيا في الصين سيحضرون القمة على أرض الواقع، معبرا عن تطلعه لأن يساعد الاجتماع أيضا في تحسين الشبكة الدولية متعددة الأشكال والمستويات للتبادلات والتعاون بين الأحزاب، وتعزيز الحوار والتفاعلات والتعاون والتنسيق بين الأحزاب السياسية في جميع أنحاء العالم.

ولفت إلى أنه سيتم بث القمة على الهواء مباشرة عبر الإنترنت وعلى التلفزيون بلغات متعددة.