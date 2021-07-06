القضاء المصري يرفع التحفظ عن السفينة إيفرجيفن

وافقت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية "شرق مصر"، رسميا على الطلب المقدم من هيئة قناة السويس، برفع الحجز التحفظي، على سفينة الحاويات البنمية إيفرجيفن EVER GIVEN.

وبذلك يتسنى لها مغادرة قناة السويس واستكمال رحلتها البحرية إلى ميناء روتردام بهولندا غدا.

وتقدم، الثلاثاء، محامي هيئة قناة السويس، بطلب إلى المستشار عمر القاضي، رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، من أجل إصدار قرار برفع الحجز على السفينة، وهو ما وافق عليه رئيس المحكمة.

ومن المقرر أن يذهب محضر من المحكمة لمكان التحفظ على السفينة في منطقة البحيرات المرة القريبة من مدينة فايد، والصعود على السفينة، بصحبة الإدارة القانونية بهيئة قناة السويس، لرفع الحجز على السفينة وإخطار ربان السفينة والطاقم الموجد عليها، حتى يتسنى لهم، استكمال رحلتهم غدًا الأربعاء.

كانت الدائرة الأولى بالمحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية قد قررت تأجيل البت في الدعوى القضائية رقم 78 لسنة 2021، المقامة من قبل هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظي الموقع على سفينة الحاويات البنمية "إيفرجيفن"، إلي جلسة الأحد المقبل، بناءً على طلب طرفي الدعوى وهما الشركة المالكة للسفينة وهيئة قناة السويس لمنح الطرفين فرصة لإنهاء التسوية، وهو ما حدث ونجح الطرفان في الاتفاق على توقيع التسوية غدا الأربعاء.

وأنهت هيئة قناة السويس، إجراءات مغادرة السفينة البنمية "إيفرجيفن"، والمتحفظ عليها بمنطقة البحيرات المرة بالمجرى الملاحي للقناة، بالقرب من مدينة فايد بالإسماعيلية، استعدادًا لاستئناف رحلتها البحرية إلى ميناء روتردام بهولندا.

ومن المقرر أن تغادر السفينة البنمية، غدا الأربعاء، ترافقها قاطرتان، ويقوم بإرشادها اثنان من كبار المرشدين، خلال رحلتها بالمجرى الملاحي لقناة السويس.

ووجهت قناة السويس، الدعوة لعدد من الدبلوماسيين وكبار رجال الدولة المصرية، لحضور مراسم توقيع عقد التسوية النهائي، صباح غد الأربعاء، بمبنى المارينا الجديدة، كما من المقرر، حضور السفير الياباني والقنصل الهندي مراسم التوقيع.

كما من المقرر أن تعقد هيئة قناة السويس احتفالية كبرى لتوقيع عقد التسوية مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، وممثل الشركة المالكة للسفينة وعدد من السفراء والشركاء الدوليين، وذلك يوم الأربعاء المقبل، بمبنى المارينا الجديد شرق القناة، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وأكدت هيئة قناة السويس، أنه من المقرر أن يتضمن برنامج الاحتفالية دعوة الصحفيين والقنوات الفضائية لتصوير مغادرة السفينة من موقع الاحتفالية، ويعقب ذلك مؤتمر صحفي للفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

وكانت سفينة الحاويات البنمية، وهي من كبرى سفن الحاويات في العالم، قد ظلت جانحة لمدة 6 أيام في قناة السويس بداية من يوم 23 مارس/آذار الماضي ما عرقل الملاحة عبر الممر الملاحي الحيوي للتجارة العالمية، ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترًا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن، وطالبت قناة السويس في البداية بتعويض يتجاوز 900 مليون دولار قبل أن تخفضه إلى نحو 550 مليونًا.