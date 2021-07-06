قناة السويس وإيفرجيفن.. تفاصيل التسوية المالية: تقسيط 300 مليون دولار

كشفت مصادر مطلعة بهيئة قناة السويس عن تفاصيل التسوية المالية مع سفينة الحاويات البنمية إيفرجيفن.

وقالت مصادر إن التسوية التي تم إبرامها بين طرفي النزاع منذ جنوح السفينة إيفرجيفن، تنص على قيمة تعويض إجمالية بنحو 540 مليون دولار.



وأوضحت المصادر لـ"دوت الخليج الإخبارية" أنه سيتم تسديد 240 مليون دولار فقط "كاش" لحساب هيئة قناة السويس، مع تسديد الباقي (300 مليون دولار) على أقساط لمدة عام.

كما تتضمن التسوية حصول قناة السويس على قاطرة حديثة وبعض الامتيازات الأخرى لم تفصح المصادر عنها.

وافقت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية "شرق مصر"، رسميا على الطلب المقدم من هيئة قناة السويس، برفع الحجز التحفظي، على سفينة الحاويات البنمية إيفرجيفن EVER GIVEN، حتى يتسنى لها مغادرة قناة السويس واستكمال رحلتها البحرية إلى ميناء روتردام بهولندا غدا.

مبلغ التعويض في قضية إيفرجيفن وقناة السويس

كانت قناة السويس طالبت في بادئ الأمر تعويضا بقيمة 916 مليون دولار من شركة شوي كيسن اليابانية، عن الأضرار التي لحقت بها، ثم خفضت المبلغ إلى 550 مليون دولار فقط، مع إبداء الاستعداد للقبول بمبلغ 150 مليون دولار بشكل مبدئي للإفراج عن السفينة.

وكان رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس أعلن في وقت سابق أن الشركة عرضت دفع 150 مليون دولار.

فيما كشف نادي الحماية الإنجليزي للتأمين والتعويض عن تكليفه بخوض المفاوضات مع قناة السويس.

وقال نادي المملكة المتحدة، إنه بالتعاون مع شركات التأمين الأخرى ذات الصلة بسفينة الحاويات البنمية "إيفر جيفن" التي جنحت في مارس/آذار الماضي بقناة السويس، في خوض مفاوضات جادة وبناءة مع هيئة قناة السويس، بناءً على تفويض من شركة شوي كيسن اليابانية المالكة للسفينة.

وجنحت إيفرجيفن، وهي واحدة من كبرى سفن الحاويات في العالم، في قناة السويس وسط رياح عاتية يوم 23 مارس/آذار، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور في كلا الاتجاهين وتعطيل حركة التجارة العالمية لمدة 6 أيام.

وكانت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا.

وأدّى ذلك لتعطيل الملاحة الذي أدي بدوره لازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل زاد على 420 سفينة، إلا أنه في الثالث من أبريل/نيسان الماضي، أعلنت الهيئة انتهاء أزمة الملاحة وعبور كل السفن المنتظرة.